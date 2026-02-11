蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元

農曆年假即將到來，台股準備進入一年中最長的封關期。多數投資人第一個想到的風險，往往是「休市 11 天，萬一出事怎麼辦？」前幾年有疫情、去年是年假殺出個 Deepseek。不只年假沒能好好放鬆，一開春還吃了個大跌。台股休市的長假期間，國際市場的波動仍在進行，累積數日的變數，台股卻要在開盤後一次反應完畢。 以盤面現況來說，台股目前位於 3 萬點以上的高檔震盪，權值王台積電股價也一度到 1,820 元新高。若以市場對台積電 2026 年預估 EPS 約 85～90 元來看，本益比大約落在 20～22 倍，合理評價區間約在 1,800～1,980 元。 換句話說，市場此時已經提前反應了相當多樂觀預期。在這樣的背景下，若在封關前追高權值股，發展空間其實有限。尤其長假期間，一旦美股出現修正、科技股回檔，開工日那天，投資人也無法即時調整，也容易承受心理壓力。

