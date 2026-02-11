蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元
蛇年封關前，台積電公布營收創新高，緊接著股價強勁表現。台積電11日股價一舉突破1900元大關，上午11時不到，最高來到1915元，再刷歷史新高價。分析師表示，業績表現極佳，AI前景好，台積電營收就會好，股價自然強勁。
台積電10日公布1月營收達4012億元，首度站上4千億元大關、創下史上最強單月營收紀錄，月增率19.8％，年增率36.8％，據台積電法說，雖然2025年基期已很高，但隨著2奈米量產，加上AI需求仍然旺盛，預估2026年營收成長上看30％。市場則一致認為，台積電看待自己的業績展望，往往保守。
台積電股價再寫新的里程碑，台新投顧副總黃文清指出，主要是因為台積電最新公布的營收表現「非常漂亮」，且符合市場預期，台積電的資本支出以及CSP廠的資本支出擴增，都是未來業績的保證。
