蛇年封關就靠台積帶頭衝 台積電股價早盤站上1910元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電早盤大漲，突破1900元關卡，午盤前股價直衝1910元。圖／本報系資料照片
蛇年封關前，台積電公布營收創新高，緊接著股價強勁表現。台積電11日股價一舉突破1900元大關，上午11時不到，最高來到1915元，再刷歷史新高價。分析師表示，業績表現極佳，AI前景好，台積電營收就會好，股價自然強勁。

台積電10日公布1月營收達4012億元，首度站上4千億元大關、創下史上最強單月營收紀錄，月增率19.8％，年增率36.8％，據台積電法說，雖然2025年基期已很高，但隨著2奈米量產，加上AI需求仍然旺盛，預估2026年營收成長上看30％。市場則一致認為，台積電看待自己的業績展望，往往保守。

台積電股價再寫新的里程碑，台新投顧副總黃文清指出，主要是因為台積電最新公布的營收表現「非常漂亮」，且符合市場預期，台積電的資本支出以及CSP廠的資本支出擴增，都是未來業績的保證。

記憶體被拋棄？專家點名「過年資金移進避風港」：必應、統一實穩中求勝

二月第一個交易日，記憶體族群出現重挫拉回走勢，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）與群聯（8299）等個股，皆亮燈跌停作收。同時，台塑四寶也成為重災區，在農曆春節前夕，市場對風險極為敏感。在黃金、白銀、虛擬貨幣同步重挫，以及地緣政治風險再度升溫的背景下，加權指數回測月線支撐。不過值得留意的是，每逢春節將近，當市場不確定性升高，具有穩定配息能力的個股，也將成為資金的避風港。

抱股過年或落袋為安？大盤高檔震盪 專家點「3類股」：年後營收開牌見真章

農曆年假即將到來，台股準備進入一年中最長的封關期。多數投資人第一個想到的風險，往往是「休市 11 天，萬一出事怎麼辦？」前幾年有疫情、去年是年假殺出個 Deepseek。不只年假沒能好好放鬆，一開春還吃了個大跌。台股休市的長假期間，國際市場的波動仍在進行，累積數日的變數，台股卻要在開盤後一次反應完畢。 以盤面現況來說，台股目前位於 3 萬點以上的高檔震盪，權值王台積電股價也一度到 1,820 元新高。若以市場對台積電 2026 年預估 EPS 約 85～90 元來看，本益比大約落在 20～22 倍，合理評價區間約在 1,800～1,980 元。 換句話說，市場此時已經提前反應了相當多樂觀預期。在這樣的背景下，若在封關前追高權值股，發展空間其實有限。尤其長假期間，一旦美股出現修正、科技股回檔，開工日那天，投資人也無法即時調整，也容易承受心理壓力。

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

美股四大指數昨夜僅道指收高，輝達、微軟等科技指標股回檔，但台積電ADR憑藉1月營收月增19.8%、年增36.8%的亮眼表...

南亞科、華邦電未納入 MSCI 成分股 法人點出這原因

南亞科（2408）及華邦電（2344）被國內投顧列為2026年2月宣布MSCI新增成分股的熱門標的，但今（11）日清晨結...

美系券商上修 AI ASIC 點名台積電等七檔股票

美系上修 AI ASIC，美系券商上修2026年TPU出貨量在460萬顆 from 400萬顆，涵蓋由 Broadcom...

