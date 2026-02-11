記憶體被拋棄？專家點名「過年資金移進避風港」：必應、統一實穩中求勝

二月第一個交易日，記憶體族群出現重挫拉回走勢，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）與群聯（8299）等個股，皆亮燈跌停作收。

同時，台塑四寶也成為重災區，在農曆春節前夕，市場對風險極為敏感。在黃金、白銀、虛擬貨幣同步重挫，以及地緣政治風險再度升溫的背景下，加權指數回測月線支撐。

不過值得留意的是，每逢春節將近，當市場不確定性升高，具有穩定配息能力的個股，也將成為資金的避風港。

年報將陸續公布 台股進入殖利率評比期

每年第一季末是台股觀察殖利率表現的重點時段。按照規定，上市公司須在3月31日前完成前一年度財務報告的公告。

也就是說，到3月底前，各家公司2025年全年獲利，市場也會開始猜測配發股利可能金額。

對投資人而言，年報出爐後，殖利率將成為重點觀察方向，如果股票本身又具備防禦性，近期資金也將更有意願進場布局。特別是經過近三年大多頭行情，加權指數屢創高，台股整體評價水準升高。

本益比攀升至約 23倍之際，大盤現金殖利率已壓低到 2.9%以下。在市場資金推升股價的過程中，許多過去殖利率動輒超過5%的「存股級」股票，因股價翻倍導致殖利率腰斬，高殖利率股變得相當稀有。

把握2月布局良機 鎖定高殖利率內需股 必應逆勢上漲！

面對即將到來的年報旺季，專家建議投資人可提早在2月挑選具有殖利率支撐的個股布局，以便在封關前調整持股體質。

由於市場資金正從高波動成長股轉進防禦型股票，具內需題材、股息收益率誘人的公司值得關注。其中必應（6625）就是一個例子。必應從事演唱會製作與設備租賃，屬內需型文化娛樂產業，受國際景氣影響較小，營運穩定。

2025年前三季必應合併營收29.77億元，稅後純利3.596億元，年增逾一倍，每股盈餘（EPS）累計達6.5元，以超越2025年全年獲利 5.84元，且第四季營收為14.04億再創高，公司今年殖利率，受市場矚目，也讓今日必應（6625）成為逆勢上漲個股。

統一（1216）K現連12黑！最低跌至71.3元、70元大關恐不保！

1. 統一（1216）：技術面與資金流向觀察

食品飲料龍頭統一（1216）近期股價表現疲弱，從技術面觀察，目前已回落至近七年來的盤整區間，造成表現疲弱的主因：

外資持續調節：外資持股比例已連續下滑超過5年。受疫情衝擊及AI科技產業崛起影響，外資對傳統產業的青睞度大幅降低，資金外流成為股價壓力的核心。

資金轉移效應：去年AI行情火熱，大量資金由傳產轉向電子股，使統一這類經營穩健但缺乏短線爆發力的個股相對遭到冷落。

隨著本益比回落至20倍以下，統一的投資價值已逐漸顯現，回顧歷年數據，春節前夕往往是布局統一的最佳時機。

以2025年2月3日新春開紅盤為例：即便當日加權指數重挫3.53%，統一雖以低盤開出（-2.8%），終場卻展現強大韌性，逆勢收漲1%。

這種在市場恐慌時逆勢走強的特性，使統一成為封關前夕投資人心中最穩健的布局選項。

2. 統一實（9907）：高配息與獲利成長

除了母公司外，統一實（9907）的表現亦值得關注。

去年前三季EPS已達1.12元，超越前年全年的0.97元。考量到公司去年採取「全數派息」的慷慨政策（將0.97元獲利全數發放），在今年二月市場震盪之際，統一實有望憑藉優異的獲利成長與配息期待，成為資金的避風港。

併購策略動向：家樂福併入後啟動全新布局

面對股價低迷，統一企業近期在併購與策略上動作頻頻，尋求轉型契機。

其中最受關注的是統一集團對量販事業的重大調整。2023年統一完成對台灣家樂福的收購後，去年底（12月19日）董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，正式啟動通路更名計畫。

統一表示，經過兩年多的融合，家樂福已成為集團重要成員，但法商的經營模式與統一企業集團有所差異。為提高決策自主、更貼近本土市場需求，統一決定不再使用「家樂福」品牌，預計自2026年年中起，全台量販店與超市門市將全面換上新招牌。

這項策略轉變意味著統一企業將打造自有品牌的量販通路，有利於整合集團資源並強化生態圈。

例如，今年農曆年前夕，統一首度將OPENPOINT集團會員點數生態圈導入量販體系：家樂福超市結合統一超商（7-ELEVEN）的OpenPoint紅利點數，共同推出滿額送點活動，期望借力集團龐大的會員基數刺激量販業績。

家樂福指出，春節檔期向來是量販通路全年最重要檔期，今年統一集團動員超商、量販、電商與外送等多元通路衝刺，並運用集團整合行銷帶動業績，預估量販春節檔期業績年增可達2成。

這顯示統一企業在併購家樂福後，正積極發揮通路綜效，透過策略聯動創造新的成長動能。

春節前的資金避風港：穩中求勝的布局藝術

步入二月，台股在農曆年前顯得波濤洶湧。受地緣政治與國際市場波動影響，過去火熱的科技股與記憶體族群紛紛重挫，市場情緒在封關前夕轉趨謹慎。

然而，在加權指數回測支撐的動盪時刻，資金往往會往具備穩定配息與內需支撐的防禦型個股，正迎來最佳的布局時機。

食品股在新春開紅盤時，容易展現逆勢抗跌的韌性，統一（1216）結合近期集團收購家樂福後的通路整合效益，這類穩健標的正如同一面防護盾，在市場恐慌時提供屏障。

與此同時，年報公布在即，投資人的目光也轉向了殖利率的優選。如必應（6625）憑藉演唱會內需商機，營收獲利雙雙超越去年；統一實（9907）則以優於往年的 EPS 表現，展現出強大的資金吸引力。

