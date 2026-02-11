抱股過年或落袋為安？大盤高檔震盪 專家點「3類股」：年後營收開牌見真章

農曆年假即將到來，台股準備進入一年中最長的封關期。多數投資人第一個想到的風險，往往是「休市11天，萬一出事怎麼辦？」前幾年有疫情、去年是年假殺出個Deepseek。不只年假沒能好好放鬆，一開春還吃了個大跌。台股休市的長假期間，國際市場的波動仍在進行，累積數日的變數，台股卻要在開盤後一次反應完畢。

以盤面現況來說，台股目前位於3萬點以上的高檔震盪，權值王台積電股價也一度到1,820元新高。

若以市場對台積電2026年預估EPS約85～90元來看，本益比大約落在20～22倍，合理評價區間約在1,800～1,980元。

換句話說，市場此時已經提前反應了相當多樂觀預期。在這樣的背景下，若在封關前追高權值股，發展空間其實有限。尤其長假期間，一旦美股出現修正、科技股回檔，開工日那天，投資人也無法即時調整，也容易承受心理壓力。

抱股過年，還是先落袋為安？

那麼，年前到底該不該調整部位？不是看帳上數字決定，而是要回到資金水位與操作節奏來考慮。

以2026年全體上市公司EPS成長率約23.8%推估，若以2025年收盤約28,961點計算，理論上指數高點約落在35,800～36,000點區間。

市場推估走勢也大致會複製2025年的風格：Q1與Q4中段相對偏高檔，Q2、Q3較容易出現波動與低谷。

也就是說，今年並不是「只剩最後一棒」的行情，而是一個仍有年度空間、但短線需要控風險的階段。加上年度財報最晚到3月31日才全數揭露，在財報季之前，仍有一段「市場自行解讀、想像先行」的空窗期。

當基本面數字尚未全數攤牌，市場資金往往更願意提前卡位未來成長想像。

這也呼應了被動與主動投資的差異。以2025年為例，全年含息報酬率約35.9%，與台股大盤約25%的漲幅相比，已是非常穩健的表現。

但若回顧同一年，不少具題材與時效性的個股，漲幅動輒倍數起跳，這正是主動選股能夠大幅超越大盤的地方。

年後資金會往哪裡走？

若國際股市維持穩定，較為保守而合理的方式，是將整體持股水位控制在五成左右。

年前布局重心仍可放在權值與大型股，確保不錯過大盤方向；而年後，當盤面資金開始尋找效率與彈性，重心則應逐步轉向中小型題材股。

以2026年來看，法人關注度較高、且具備中長期延續性的主流題材，仍集中在五大方向：矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備，以及Google TPU供應鏈。

這些產業多半不是一季結束就消失的短線題材，而是橫跨數年的結構性趨勢，年前、年後都有機會反覆成為盤面主流。

此外，還有一類題材更偏向年節效應。超長年假意味著旅遊、聚餐與消費動能拉長，觀光、餐飲與飯店族群，往往會在年前幾個交易日率先發酵。

這類標的適合提早卡位、觀察年後營收與人流數據，若符合預期，反而容易在年後出現一段情緒性高點，成為短線調節的時機。

農曆年假前的投資調整，從來不是看空或是「居高思危」，而是面對時間風險的考量。市場仍有長期成長動能，但在高檔區間，把部位整理好，有餘裕去為下一段行情選擇更好的機會。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股年假封關前最扼腕的判斷，可能不是沒賣股票，而是只想賣股票