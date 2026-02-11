春節後台股多漲 主動 ETF 抱股過年參與金馬行情

台股輕鬆突破33,000點新高關卡，但居高風險氣氛亦濃厚，多空兩股力道拉鉅，該抱股過年嗎？主動第一金台股優（00994A）經理人張正中指出，台美關稅協議條件底定，元月出口金額創新高，AI題材完全不煞車，加以弱勢的傳產加入輪動，春節後資金可望加速回流，為多頭添柴加薪。另外，統計過去十年春節後台股漲多跌少，若無黑天鵝出現，大漲小回格局不變，投資人不妨利用主動ETF參與年後金馬奔馳行情。

張正中指出，近期AI泡沫化疑慮再起，台股短暫休息沉澱後，近兩日由神山領軍，突圍成功，大盤及電子指數再攀高峰。籌碼部分，上週法人先調節漲多個股，但週一強力回補，尤以投信買超力道最強，連續六天買超322億元，搭配官股護盤力道強，化解破月線之壓力。

美股科技巨頭財報陸續公布後，四大CSP業者定調，今年資本支出持續擴張，達到6,600億美元，成長約60%，張正中認為，這股動能可望為台股AI供應鏈帶來源源不絕的訂單，持續提升業績表現；另外，台灣1月製造業PMI達57.2%，連續四個月高於榮枯線，六大產業指數全面上揚，台股已從AI題材獨樂，轉化為整體產業眾樂，科技股不再獨挑大樑，傳產、金融也輪番搶佔C位。

今年農曆春節休市長達11天，史上第二長，投資人猶豫是否要抱股過年，參與年後行情？依據Cmoney統計數據，過去十年，台股春節長假後漲多跌少，開市日有7次收紅，平均漲幅0.57%；而在開市後５日、10日、20日上漲機率亦分別有80%、80%、70%，平均漲幅為2%、2.56%，及2.58%。

美台股市高度關聯，部分投資人仍擔憂科技巨頭過度樂觀，是否造成AI泡沫破滅，美台股市震盪加大，張正中認為，從ChatGPT驅動AI產業爆炸性成長以來，AI科技升級變化速度明顯高於過往，目前評價低於網路泡沫時期，CSP資本支出持續擴張下，台灣去年第四季GDP高達12.68%，創38年來單季新高，多家機構預測今年度GDP可達4%，美銀甚至上看8%，為台股後市增添信心。

這波台股攻高，AI關鍵供應鏈半導體權值股台積電（2330）帶領突破33,000點，市場波動度加大，投資人擔心長假抱股過年，張正中強調，AI產業仍是引領市場成長的重要動力，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，第一大持股權重最高可達30%，集中火力投資，緊跟投資市場脈動，提供投資人參與台股金馬行情機會，00994A也提供每季收益分配機制，提供投資人定期收益機會。