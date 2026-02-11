MSCI 指數台股權重一升兩降 2月26日收盤生效
台股在這次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由2.40%上調至2.41%，調升0.01%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由21.18%下調至21.15%，調降0.03%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由24.12%下調至24.06%，調降0.06%。最新權重將在2月26日收盤生效。
MSCI台灣指數成份股方面，這次新增鴻勁，刪除儒鴻、億豐、正新、豐泰，指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為鴻勁，其權重為0.39%，調升0.39%。權重調降最多為儒鴻，其權重為0%，調降0.11%。
這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加0.17%；而這次權重調降最多之國家為沙烏地阿拉伯，權重降低0.04%，其餘國家權重變化不大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。