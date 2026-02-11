中鋼雙增元月營收 法人估今年獲利由虧轉盈

中鋼1月營收為260.1億元，年增1.1%、月增1.8%，符合市場預期。法人機構表示，中國主要鋼企鋼鐵產量減少，鋼材價格也已由漲轉跌，顯示市場需求偏弱下，對後市營運展望暫維持中立，預估今年每股獲利（EPS）由虧轉盈至0.08元。

法人機構表示，受惠於中國主要鋼廠調漲盤價，且冶金煤價格上漲，帶動中鋼3月盤價持續漲，加上中國宣布2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，市場預期對中國大量出口的情況可能產生抑制作用，但目前觀察1月中國的主要鋼企鋼鐵產量較去年同期明顯減少，且鋼材價格也已由漲轉跌，主要城市鋼材價格已跌破今年初的開價，中國鋼鐵需求仍偏弱，因此鋼鐵出口管制的後續影響仍待觀察。

從國際原料價格來看，近日鐵礦砂價格突然跌破每噸100美元關卡，呼應中國鋼鐵需求偏弱的預測，後續鋼價轉弱的可能性上升。

此外，美國自今年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅的上升雖可以保護美國本土的鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價的上揚，有利於部份以美國市場為主的業者，對中鋼營運後巾暫維持中性。