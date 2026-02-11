中鋼雙增元月營收 法人估今年獲利由虧轉盈
中鋼1月營收為260.1億元，年增1.1%、月增1.8%，符合市場預期。法人機構表示，中國主要鋼企鋼鐵產量減少，鋼材價格也已由漲轉跌，顯示市場需求偏弱下，對後市營運展望暫維持中立，預估今年每股獲利（EPS）由虧轉盈至0.08元。
法人機構表示，受惠於中國主要鋼廠調漲盤價，且冶金煤價格上漲，帶動中鋼3月盤價持續漲，加上中國宣布2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，市場預期對中國大量出口的情況可能產生抑制作用，但目前觀察1月中國的主要鋼企鋼鐵產量較去年同期明顯減少，且鋼材價格也已由漲轉跌，主要城市鋼材價格已跌破今年初的開價，中國鋼鐵需求仍偏弱，因此鋼鐵出口管制的後續影響仍待觀察。
從國際原料價格來看，近日鐵礦砂價格突然跌破每噸100美元關卡，呼應中國鋼鐵需求偏弱的預測，後續鋼價轉弱的可能性上升。
此外，美國自今年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅的上升雖可以保護美國本土的鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價的上揚，有利於部份以美國市場為主的業者，對中鋼營運後巾暫維持中性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。