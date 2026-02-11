玉山（2884）價差難提款！專家指「體質改變」：創投、證券受益多頭利多

很多人玩玉山金（2884），第一個反應就是拿來做價差。結果很常看到的畫面是，賣掉之後想等回檔，結果股價一路往上，等到心態崩潰才追回來，反而兩頭空。倒是那些什麼都沒做、長線抱著的人，獲利一點一滴累積，回頭看才發現差距其實不小。

如果你把時間拉開來看，會發現玉山金的答案，其實早就寫在財報裡。

先從銀行端來看。

2024年銀行累積稅後淨利是年減的，單月獲利也略為回落，原因其實不複雜，利差空間收斂，放款成長開始趨緩。

銀行本業沒有爆發式成長，這點市場早就知道，但重點在於，它也沒有出問題。體質穩定，資產品質沒有明顯惡化，這種狀態比較像是在高檔進入休息整理，而不是走下坡。

真正有意思的地方，反而是在其他部門開始補上獲利。

很多人對玉山金的印象，還停留在「就是一間銀行撐場」，但實際上，金控的獲利結構早就跟以前不一樣了。最明顯的是創投部門，從2024年的虧損，轉為2025年的獲利，這就是標準吃到多頭行情與熱錢環境的結果，該回來的時候自然就會回來。

再來是證券部門。人人投資的時代，加上指數一路往上，成交量與交易熱度都撐在高檔，證券業務自然受惠。玉山證券在這樣的環境下，全年累積獲利明顯成長，也讓金控整體不再只靠銀行一條腿走路。

總結來說，玉山金之所以「越等越貴」，不是市場亂炒，而是它的獲利結構正在變得更完整。銀行本業穩住底盤，創投與證券補上彈性，讓整體獲利不再單調。

這也是為什麼，短線來回操作的人容易覺得卡，而長線看財報結構的人，反而能慢慢把獲利抱出來。

