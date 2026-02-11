台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

美股四大指數昨夜僅道指收高，輝達、微軟等科技指標股回檔，但台積電ADR憑藉1月營收月增19.8%、年增36.8%的亮眼表現，股價逆勢上揚近 2%、收在361.91美元的歷史新高。另，MSCI最新季度調整，全球標準指數新增鴻勁（7769）、刪除儒鴻（1476）等4檔，2月27日盤後生效。11日台股開高13.18點、報33,086.15點，並在台積電（2330）持續創高下，漲點迅速擴大至200點以上，敲門33,300點大關。

五大權值股表現上，台積電開平在1,880元、並再創新高1,900元；台達電（2308）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）隨之開高，但聯發科（2454）開低下跌逾1.5%。

而MSCI明晟此次全球標準指數的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，股價開高在4,065元、並持續上漲逾3.5%；儒鴻、正新（2105）、億豐（8464）、豐泰（9910）等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股，股價漲跌互見，儒鴻、正新上漲，億豐、豐泰走弱。此外，記憶體族群漲跌參半，旺宏（2337）持續扮演人氣王，股價強漲逾5%，華邦電（2344）、群聯（8299）等也呈現上漲走勢，但宜鼎（5289）跌逾3%。

回顧台股10日表現，台積電創1,880元天價，激勵大盤指數飆升668.35點、大漲2.06%，收33,072.97點歷史新高。

籌碼面上，三大法人10日合計買超632.04億元，包括：外資買超557.11億元、投信買超46.66億元、自營商買超（合計）28.28億元。

法人指出，周三逢金蛇年封關日，依過去10年統計，台股封關日與年後開紅盤上漲機率皆達八成，在多頭架構未破壞下，封關前仍有續創高機會。技術面觀察，只要年後未跌破32,439點，行情仍偏多。操作上建議汰弱留強，維持約五成持股，聚焦元月營收亮眼、沿短期均線走強個股。