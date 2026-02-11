快訊

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

高金素梅前辦公室主任張俊傑涉3案 北檢複訊2小時聲押禁見

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報資料照片
台股示意圖。 聯合報資料照片

美股四大指數昨夜僅道指收高，輝達、微軟等科技指標股回檔，但台積電ADR憑藉1月營收月增19.8%、年增36.8%的亮眼表現，股價逆勢上揚近 2%、收在361.91美元的歷史新高。另，MSCI最新季度調整，全球標準指數新增鴻勁（7769）、刪除儒鴻（1476）等4檔，2月27日盤後生效。11日台股開高13.18點、報33,086.15點，並在台積電（2330）持續創高下，漲點迅速擴大至200點以上，敲門33,300點大關。

五大權值股表現上，台積電開平在1,880元、並再創新高1,900元；台達電（2308）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）隨之開高，但聯發科（2454）開低下跌逾1.5%。

而MSCI明晟此次全球標準指數的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，股價開高在4,065元、並持續上漲逾3.5%；儒鴻、正新（2105）、億豐（8464）、豐泰（9910）等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股，股價漲跌互見，儒鴻、正新上漲，億豐、豐泰走弱。此外，記憶體族群漲跌參半，旺宏（2337）持續扮演人氣王，股價強漲逾5%，華邦電（2344）、群聯（8299）等也呈現上漲走勢，但宜鼎（5289）跌逾3%。

回顧台股10日表現，台積電創1,880元天價，激勵大盤指數飆升668.35點、大漲2.06%，收33,072.97點歷史新高。

籌碼面上，三大法人10日合計買超632.04億元，包括：外資買超557.11億元、投信買超46.66億元、自營商買超（合計）28.28億元。

法人指出，周三逢金蛇年封關日，依過去10年統計，台股封關日與年後開紅盤上漲機率皆達八成，在多頭架構未破壞下，封關前仍有續創高機會。技術面觀察，只要年後未跌破32,439點，行情仍偏多。操作上建議汰弱留強，維持約五成持股，聚焦元月營收亮眼、沿短期均線走強個股。

台積電 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

今台股封關日…抱股過年免驚！詹璇依喊「APP關掉」：台積電20年翻16倍底氣曝光

台股封關前衝33072點！00878爆量9.6萬張…抱股過年雙金馬攻略曝光

台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

台股衝33K 今拚亮麗封關

相關新聞

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

上市櫃公司元月營收昨（10）日出爐，2026年開門紅，共寫下三大亮點，包括單月營收4.65兆元，為史上最強元月，第二是首...

台股首次站上「33K」 五檔準千金蓄勢上位

台股昨（10）日首次站上「33K」，象徵市場多頭火種的高價股持續衝鋒陷陣。33檔千金股昨漲多跌少，台積電、聯發科、光聖、...

永豐金證券：春節長假海外投資服務不打烊

永豐金證券宣布，春節假期複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊，大戶投APP、新理財網等平台均持續提供複委託下單，豐...

台股蛇年封關 法人：有望創高、長假前震盪量縮

美股道瓊工業指數收漲，費城半導體指數下跌，台積電ADR漲1.83%。農曆蛇年台股今天將封關，法人認為，台積電營收亮麗，有...

台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

台積電昨（10）日公布元月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,012.55億元，打破傳統淡季束縛，逆勢改寫新高，市...

台股衝33K 今拚亮麗封關

權王台積電領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。