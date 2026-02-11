MSCI 納入成分股 鴻勁漲幅逾5%

鴻勁（7769）被納入MSCI全球標準指數成分股，11日股價開盤急衝高到4,200元再創新高，上漲200元，漲幅5%。外資2月以來以買超2,451張，近一個月買超約5,500餘張。

凱基投顧表示，鴻勁憑藉在溫控技術的獨特優勢，將持續主導 AI 晶片成品測試（FT，Final Test）所使用的分選機市場。預期鴻勁將顯著受惠於 AI 晶片需求爆發式成長，並將進一步提升在系統級測試（SLT，System Level Test）的市占率。

鴻勁主導AI晶片及手機 SoC 的 ATC 市場，溫度控制為關鍵。憑藉1.先行者優勢；2.分選機（handler）與主動溫控系統（ATC）的完整解決方案；3.較短的交期；4.大規模量產能力，鑑於其龐大的裝機量及當前產能吃緊，封測廠多不願輕易更換設備供應商。由於其在 ATC 的領先地位，鴻勁已成為多數 AI 晶片成品測試分選機的主要、甚至幾乎是唯一的供應商。

隨台積電（2330）開始為 iPhone 量產 WMCM，凱基預期新增的 ATC 需求將推升整體非 AI 產品的 ASP。此外，預期鴻勁將受惠 2027 年 Robot Taxi 的強勁成長，主因車用使用利潤率較高的三溫 ATC。預估鴻勁 2026 年整體營收成長52%，2027 年再成長 40%，且毛利率將同步擴張。ASP 的成長動能來自：1. ATC 出貨比重增加；2.液冷技術（甚至是 Microchannel lid）的採用，將帶動分選機與 ATC 的升級需求；3.三溫設備（車用）的潛在成長。