永豐金證券：春節長假海外投資服務不打烊

永豐金證券宣布，春節假期複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊，大戶投APP、新理財網等平台均持續提供複委託下單，豐存股-美股年假期間亦維持正常扣款投資，要讓海外投資用戶春節理財無假期。

回顧2025年，國人熱情透過複委託投資海外，開戶數與投資金額皆相當火熱。全市場數據顯示，許多新手加入下，全年複委託新增戶數112萬戶、總戶數達701萬戶；總成交金額年增37%，達10.8兆元；美股定期定額交易戶數全年更年增88%，定期定股年成長28%，整體總成交金額成長45%。永豐金證券在零售市場也展現穩健成長動能，2025年零售複委託成交金額年增22%，市佔17.4%，於競爭激烈的市場中維持前段班表現。

投資人關注春節後的美股表現，尤其聚焦美國聯準會（Fed）被提名新任主席華許的政策方向，考量其過往偏鷹派的政策思維，市場提前反映。在1月飆漲最多的白銀帶領走跌下，恐慌氣氛不但遍布所有貴金屬，更蔓延到比特幣及股市等風險性資產，預期在華許到參議院說明立場前，這股擔憂風潮將持續影響市場。

惟永豐金證券預期，5月前華許可望表態「自己是有節制（不QE願降息）的鴿派」，上任後甚至估計將啟動數次降息表態。若美股自5月起一路走揚至年底，華許將可能於期中選舉結束後露出「鷹爪」，猛然升息以對應不理性的AI繁榮。

即便如此，永豐金證券認為，「這也會是2027年的市場問題，而不是現在」在美國經濟依舊強勁下，若未來美股自2月至4月出現回檔，投資人可考慮逢低布局抗跌優質企業或大盤類ETF，以掌握長期成長動能。

為在2月春節期間，提供投資人海外商品與交易便利性，永豐金證券推出三大服務亮點，第一，境外結構型商品電子交易：深化數位創新服務體驗，協助投資人掌握各個交易市場動態，致力成為投資人布局海外市場之最佳選擇。

第二，大戶投APP美股2.0升級：春節前夕推出兩大核心功能。包括「毫秒報價」搭配價格跳動提醒，投資人即時掌握關鍵點位跳動；「戰略選股」以四大戰略「分類美股海量標的，提供更精準的行動化清單，讓投資人快速切入美國市場。

第三，春節台股休市／美股不休市說明：2月11日（除夕前最後交易日）台股盤中、期貨等電子平台均正常收單；12到22日台股休市11天，23日開紅盤恢復交易；美股不休市，複委託下單、豐存美股扣款皆正常進行；「豐存台股」13~23日期間的買入約定，順延至23日上午8點合併圈存並進行買入，若存股族想調整約定內容，請於11日下午5點前完成。