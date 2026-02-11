台股蛇年封關 法人：有望創高、長假前震盪量縮

美股道瓊工業指數收漲，費城半導體指數下跌，台積電ADR漲1.83%。農曆蛇年台股今天將封關，法人認為，台積電營收亮麗，有利台股再創高，但因農曆年長假不確定因素，不排除走勢震盪量縮。

美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市10日走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。

道瓊工業指數上漲52.27點或0.10%，收報50188.14點；標普500指數下滑23.01點或0.33%，收在6941.81點；那斯達克指數下挫136.19點或0.59%，收23102.48點；費城半導體指數下跌55.45點或0.68%，收8107.13點。

台積電10日收盤創下新天價，達到1880元，台股收在33072.97點，寫歷史新高，上漲668.35點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股最近漲勢強勁，相對位階高，封關日不排除量縮，但基本面強勁，AI需求持續熱絡，尤其台積電公布財報、營收數字亮麗，指數有機會再創高，但因農曆年長假不確定因素，不排除走勢震盪量縮。

晶圓代工廠台積電董事會核准2025年第4季現金股利每股6元，維持與2025年第3季相當水準，除息交易日為2026年6月11日。台積電2025年第4季營收與獲利同創歷史新高，季營收達337.3億美元，約新台幣1兆460億元，歸屬母公司淨利5057.44億元，每股純益19.5元。

重電大廠華城電機10日公布1月自結合併營收13.57億元，年增6.41%，創歷年同期新高，士電1月營收44.84億元，月增10.1%、年增5.5%，創單月新高。中興電先前公布1月營收21.34億元，年增10.6%，創同期新高。

統一超與全家1月營收皆創同期新高，分別年增0.5%、5.74%，超商雙雄受惠年貨採買、春節禮盒等消費需求，即使面臨連續2年春節期間落在不同月份，1月仍維持正向成長。