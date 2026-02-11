MSCI標準指數新增鴻勁 小型指數增東方風能等12檔

快訊

中央社／ 台北11日電

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增鴻勁1檔台灣成分股，刪除正新等4檔；全球小型指數新增東方風能等12檔，刪除晶心科等11檔，調整結果預計2月26日收盤生效。

統計本次MSCI調整，全球標準指數刪除的正新、儒鴻、豐泰、億豐等4檔台灣成分股，皆轉進全球小型指數。

MSCI全球小型指數新增12檔台灣成分股，除了4檔來自全球標準指數之外，其他8檔為東方風能、福懋科、富喬、禾榮科、世紀、日電貿、新代、尖點。

全球小型指數刪除11檔，包括晶心科、僑威、GIS-KY業成、大樹、胡連、雲豹能源、嘉里大榮、振樺電、森崴能源、拓凱、永信建。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。

MSCI 台股
