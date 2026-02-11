聽新聞
台股首次站上「33K」 五檔準千金蓄勢上位

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股昨（10）日首次站上「33K」，象徵市場多頭火種的高價股持續衝鋒陷陣。33檔千金股昨漲多跌少，台積電（2330）、聯發科（2454）、光聖（6442）、鴻勁、智邦（2345）、新代、穎崴（6515）、健策（3653）、台光電（2383）等九檔收盤價均改寫掛牌新高，並有勤誠（8210）、華城（1519）、高力（8996）、竑騰以及漢唐（2404）等五檔900元以上「準千金」排隊等著入列千金股之林。

千金股向來是法人、中實戶、大戶的主戰場，盤面高價股大多表現亮眼，代表市場資金仍然充足且瀰漫著多頭氛圍。

從蛇年表現來看，千金股表現多數優於加權指數。統計至昨日，蛇年以來加權股價指數漲幅達40.58%，有22檔千金股表現都優於大盤，分別為精測、穎崴、群聯、台光電、旺矽、光聖、昇達科、奇鋐、致茂、台達電、信驊、健策、富世達、貿聯-KY、聯亞、川湖、創意、智邦、雙鴻、台積電、緯穎、亞德客-KY，統計相關個股漲幅漲幅介於41.22%至386.39%之間。

據統計，預備加入千金俱樂部則有收983元的勤誠、966元的華城、931元的高力、927元的竑騰、908元的漢唐等。

高價股不僅在上市櫃市場表現搶眼，興櫃市場亦然，興櫃股王漢測昨日盤中再戰2,000元、倍利科收上1,335元、創新服務更是飆上999元。

市場 台積電 台光電
台股衝33K 今拚亮麗封關

權王台積電領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度...

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

上市櫃公司元月營收昨（10）日出爐，2026年開門紅，共寫下三大亮點，包括單月營收4.65兆元，為史上最強元月，第二是首...

台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

台積電昨（10）日公布元月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,012.55億元，打破傳統淡季束縛，逆勢改寫新高，市...

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤表現平平，但在台積電（2330）公布創新高的元月營收，ADR一度勁揚約3%帶動下，以...

MSCI台股權重 有望調升

MSCI今（11）日凌晨公布季度調整結果。法人認為，台股受惠AI題材持續帶動，今年元月不斷創高走揚，漲幅居新興國家股市前...

台積電盤後成交價 驚見1,975元

台積電昨（10）日收盤價攻上歷史新高價1,880元，盤後鉅額交易出現20張1,975.5元天價。法人指出，相關鉅額交易較...

