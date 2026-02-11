台股首次站上「33K」 五檔準千金蓄勢上位

台股昨（10）日首次站上「33K」，象徵市場多頭火種的高價股持續衝鋒陷陣。33檔千金股昨漲多跌少，台積電（2330）、聯發科（2454）、光聖（6442）、鴻勁、智邦（2345）、新代、穎崴（6515）、健策（3653）、台光電（2383）等九檔收盤價均改寫掛牌新高，並有勤誠（8210）、華城（1519）、高力（8996）、竑騰以及漢唐（2404）等五檔900元以上「準千金」排隊等著入列千金股之林。

千金股向來是法人、中實戶、大戶的主戰場，盤面高價股大多表現亮眼，代表市場資金仍然充足且瀰漫著多頭氛圍。

從蛇年表現來看，千金股表現多數優於加權指數。統計至昨日，蛇年以來加權股價指數漲幅達40.58%，有22檔千金股表現都優於大盤，分別為精測、穎崴、群聯、台光電、旺矽、光聖、昇達科、奇鋐、致茂、台達電、信驊、健策、富世達、貿聯-KY、聯亞、川湖、創意、智邦、雙鴻、台積電、緯穎、亞德客-KY，統計相關個股漲幅漲幅介於41.22%至386.39%之間。

據統計，預備加入千金俱樂部則有收983元的勤誠、966元的華城、931元的高力、927元的竑騰、908元的漢唐等。

高價股不僅在上市櫃市場表現搶眼，興櫃市場亦然，興櫃股王漢測昨日盤中再戰2,000元、倍利科收上1,335元、創新服務更是飆上999元。