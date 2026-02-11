台積電盤後成交價 驚見1,975元

台積電（2330）昨（10）日收盤價攻上歷史新高價1,880元，盤後鉅額交易出現20張1,975.5元天價。法人指出，相關鉅額交易較昨日收盤高95.5元，等同可望貢獻加權指數漲點空間達795點，相當於上看33,867點，是否意味加權指數有機會在今日蛇年封關挑戰34,000點，備受注目。

據統計，台積電昨日盤後鉅額配對交易共有十筆，合計1,251張、總金額23.37億元，介於1,853.55元至1,975.5元，平均價格為1,868.63元，稍低於現貨收盤價1,880元。台積電盤後鉅額成交量熱絡，也帶動整體集中市場鉅額交易量提升至39.46億元，其中，台積電成交占比達59.2％。

另外，台積電盤後鉅額交易首次出現1,900元以上天花板，昨天的1,975.5元已逼近2,000元大關的全新里程碑，鉅額交易第二高價齊昨日收盤價的1,880元，第三高價為2月9日的1,870.33元。

觀察法人籌碼動向，外資在連七賣台積電後，近兩日轉為回補，意味著想抱股過年的外資機構看好台積電年後行情爆發，持續推升台積電股價昨日創下歷史新高，外資昨日加大回補力道至235.64億元，投信也持續作多台積電，邁入連十買、波段買超138.06億元，自營商則逢高調節，乘勢對台積電賣超8.04億元。

內外資目前給予台積電的目標價普遍都從2,000元起跳，里昂證券日前目標價更是超過3,000元、高達3,030元。