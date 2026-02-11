聽新聞
台積電盤後成交價 驚見1,975元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台積電（2330）昨（10）日收盤價攻上歷史新高價1,880元，盤後鉅額交易出現20張1,975.5元天價。法人指出，相關鉅額交易較昨日收盤高95.5元，等同可望貢獻加權指數漲點空間達795點，相當於上看33,867點，是否意味加權指數有機會在今日蛇年封關挑戰34,000點，備受注目。

據統計，台積電昨日盤後鉅額配對交易共有十筆，合計1,251張、總金額23.37億元，介於1,853.55元至1,975.5元，平均價格為1,868.63元，稍低於現貨收盤價1,880元。台積電盤後鉅額成交量熱絡，也帶動整體集中市場鉅額交易量提升至39.46億元，其中，台積電成交占比達59.2％。

另外，台積電盤後鉅額交易首次出現1,900元以上天花板，昨天的1,975.5元已逼近2,000元大關的全新里程碑，鉅額交易第二高價齊昨日收盤價的1,880元，第三高價為2月9日的1,870.33元。

觀察法人籌碼動向，外資在連七賣台積電後，近兩日轉為回補，意味著想抱股過年的外資機構看好台積電年後行情爆發，持續推升台積電股價昨日創下歷史新高，外資昨日加大回補力道至235.64億元，投信也持續作多台積電，邁入連十買、波段買超138.06億元，自營商則逢高調節，乘勢對台積電賣超8.04億元。

內外資目前給予台積電的目標價普遍都從2,000元起跳，里昂證券日前目標價更是超過3,000元、高達3,030元。

延伸閱讀

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台積電倒0050沒救？Jet Lee：股王殞落非一夕…汰弱留強機制被動賣出買進

羨煞人！台積電每名員工分紅高達264萬元

決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

相關新聞

台股衝33K 今拚亮麗封關

權王台積電領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度...

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

上市櫃公司元月營收昨（10）日出爐，2026年開門紅，共寫下三大亮點，包括單月營收4.65兆元，為史上最強元月，第二是首...

台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

台積電昨（10）日公布元月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,012.55億元，打破傳統淡季束縛，逆勢改寫新高，市...

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤表現平平，但在台積電（2330）公布創新高的元月營收，ADR一度勁揚約3%帶動下，以...

MSCI台股權重 有望調升

MSCI今（11）日凌晨公布季度調整結果。法人認為，台股受惠AI題材持續帶動，今年元月不斷創高走揚，漲幅居新興國家股市前...

