上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

上市櫃公司元月營收昨（10）日出爐，2026年開門紅，共寫下三大亮點，包括單月營收4.65兆元，為史上最強元月，第二是首次連續七個月營收超過4兆元大關，第三是營收創新高家數157家，為歷年同期最多。

儘管首季開始步入企業營運淡季，不過，隨AI需求強勁，科技廠出貨續增，統計上市櫃公司元月營收達4.65兆元，雖較去年12月歷史新高紀錄4.95兆元下滑約6%，但較去年同期成長30.27%（扣除尚未公布營收的金融公司），寫下最強元月營收紀錄。

法人指出，IFRS 17新制今年上路，包括保險業及具保險子公司的公開發行公司，公告申報營收可延後到每月15日，昨日尚有十餘家金融業者未公布元月營收，若將這些尚未公布營收的金融業者以去年元月實績代替，今年上市櫃元月營收很可能「坐四、望三、看二」。史上上市櫃單月營收第三高為去年11月的4.68兆元，第二高為去年9月的4.69兆元。

去年下半年科技業進入營運旺季之後，隨著AI需求熱轉，2025年7月起，整體上市櫃營收總額即站穩4兆元大關，累計至今年元月已連續七個月超過4兆元，為史上頭一遭。

另外，元月營收共有157公司創新高，是歷年同期最多，包括台積電（2330）、華邦電（2344）、鴻勁、印能等科技股，統一（1216）、統一超（2912）、櫻花（9911）、台汽電（8926）等傳產股，以及永豐金（2890）、高雄銀等金融股等。

此外，上市櫃公司元月營收最多的前五大企業，依序為鴻海7,300.3億元、台積電4,012.5億元、廣達2,308.3億元、緯創2,283.6億元，以及文曄1,957.4億元，幾乎都與AI密切相關。

展望後市，法人指出，2月因農曆春節長假導致工作天數較少，上市櫃營收表現將較元月下滑，隨著3月將恢復正常，預期在AI需求持續推升下，整體上市櫃公司首季營收將較去年同期持續成長，甚至有機會改寫最強首季營收紀錄。