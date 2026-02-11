台股衝33K 今拚亮麗封關

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

權王台積電（2330）領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度站上「33K」大關，再次改寫歷史新猷。法人預期，蛇年今日封關，將寫單年最大漲點紀錄。

昨日台股大漲，改寫多項歷史紀錄，包括加權指數收33,072點、市值107.8兆元、市櫃合計115.8兆元、台指期收33,307點、電子類股指數收2,038.54點、半導體指數收1,118.71點，以及台積電股價收1,880元、市值攀升至48.7兆元等。

台股今日迎來金蛇年封關日，統計至昨日，蛇年累計漲點已達9,547點，逼近萬點。綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等觀點，統計過去十年台股農曆封關日當天的上漲機率高達80%，在目前台股強勢多頭架構下，今日行情有望創高收漲，為金蛇年畫下完美句點；而首季結束前，指數將朝向35,000點進軍。

操作上，建議可先持盈保泰，伺機買進業績成長股，整體約維持五成左右核心持股，並預留一半現金，避開長假期間可能的美股波動風險；春節長假前後短線操作，可持續聚焦元月營收亮麗、且股價沿著短期均線上漲相關個股。

亞股昨日紅光滿面，大大提振市場多頭信心，激勵台股開高走高，台積電最後一盤更是神龍擺尾，推升指數終場大漲2.06%，成交量擴增至6,784億元，呈現價漲量增榮景。

三大法人昨日同步站在買方，聯手買超632.04億元。其中外資大幅買超557.1億元，連二買、累計買超804.7億元；投信買超46.6億元，連七買、累計買超368.7億元；自營商買超28.2億元，連二買、累計買超135億元。八大公股行庫則賣超88.23億元。

台股昨日盤面上，個股漲多跌少，市場資金紛紛轉向大型權值股與題材股點火，使半導體、TPU、MCU、AMD概念股等族群表現亮眼，甚至連日月光、聯電、華榮、英業達等集團股也群起強揚，表現相當亮眼。

33檔千金股漲多跌少，僅八檔下跌，其中以貿聯-KY漲停最強勢，群聯跌5.19%最疲軟；而包括健策、光聖、祥碩等均大漲超過半根停板。900-1,000元間的準千金股，則有勤誠、華城、高力、竑騰、漢唐等五檔。

台股 台積電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台股封關倒數衝新高 新台幣小升1分、收31.55元

外資提前押寶？三大法人爆買超630億元 台股封關前飆668點創新高

2026年台股ETF新兵 009816在五個交易日規模突破200億元

相關新聞

台股衝33K 今拚亮麗封關

權王台積電領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度...

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

上市櫃公司元月營收昨（10）日出爐，2026年開門紅，共寫下三大亮點，包括單月營收4.65兆元，為史上最強元月，第二是首...

台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

台積電昨（10）日公布元月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,012.55億元，打破傳統淡季束縛，逆勢改寫新高，市...

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤表現平平，但在台積電（2330）公布創新高的元月營收，ADR一度勁揚約3%帶動下，以...

MSCI台股權重 有望調升

MSCI今（11）日凌晨公布季度調整結果。法人認為，台股受惠AI題材持續帶動，今年元月不斷創高走揚，漲幅居新興國家股市前...

台積電盤後成交價 驚見1,975元

台積電昨（10）日收盤價攻上歷史新高價1,880元，盤後鉅額交易出現20張1,975.5元天價。法人指出，相關鉅額交易較...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。