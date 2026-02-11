台股衝33K 今拚亮麗封關

權王台積電（2330）領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度站上「33K」大關，再次改寫歷史新猷。法人預期，蛇年今日封關，將寫單年最大漲點紀錄。

昨日台股大漲，改寫多項歷史紀錄，包括加權指數收33,072點、市值107.8兆元、市櫃合計115.8兆元、台指期收33,307點、電子類股指數收2,038.54點、半導體指數收1,118.71點，以及台積電股價收1,880元、市值攀升至48.7兆元等。

台股今日迎來金蛇年封關日，統計至昨日，蛇年累計漲點已達9,547點，逼近萬點。綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等觀點，統計過去十年台股農曆封關日當天的上漲機率高達80%，在目前台股強勢多頭架構下，今日行情有望創高收漲，為金蛇年畫下完美句點；而首季結束前，指數將朝向35,000點進軍。

操作上，建議可先持盈保泰，伺機買進業績成長股，整體約維持五成左右核心持股，並預留一半現金，避開長假期間可能的美股波動風險；春節長假前後短線操作，可持續聚焦元月營收亮麗、且股價沿著短期均線上漲相關個股。

亞股昨日紅光滿面，大大提振市場多頭信心，激勵台股開高走高，台積電最後一盤更是神龍擺尾，推升指數終場大漲2.06%，成交量擴增至6,784億元，呈現價漲量增榮景。

三大法人昨日同步站在買方，聯手買超632.04億元。其中外資大幅買超557.1億元，連二買、累計買超804.7億元；投信買超46.6億元，連七買、累計買超368.7億元；自營商買超28.2億元，連二買、累計買超135億元。八大公股行庫則賣超88.23億元。

台股昨日盤面上，個股漲多跌少，市場資金紛紛轉向大型權值股與題材股點火，使半導體、TPU、MCU、AMD概念股等族群表現亮眼，甚至連日月光、聯電、華榮、英業達等集團股也群起強揚，表現相當亮眼。

33檔千金股漲多跌少，僅八檔下跌，其中以貿聯-KY漲停最強勢，群聯跌5.19%最疲軟；而包括健策、光聖、祥碩等均大漲超過半根停板。900-1,000元間的準千金股，則有勤誠、華城、高力、竑騰、漢唐等五檔。