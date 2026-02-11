台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。路透

台積電（2330）昨（10）日公布元月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,012.55億元，打破傳統淡季束縛，逆勢改寫新高，市場驚豔，也反映AI等高速運算（HPC）需求強勁，先進製程訂單爆滿盛況。

台積電基本面強勁，昨天收盤股價勁揚65元、收1,880元天價，扮演台股昨天在金蛇年封關前站上33,000點大關的多頭總司令，貢獻大盤漲點逾500點，外資擴大買超1.26萬餘張，連續二個交易日買超，推升台積電市值突破48兆元，同寫新猷。台積電周二ADR早盤上漲約1.8%。

台積電已於法說會預告，首季美元營收可望逆勢成長。法人認為，台積電3奈米家族擴大衝量，伴隨終端AI應用營收貢獻提升，打破過往三年首季業績都較前一年第4季下滑情況，凸顯AI浪潮已改變傳統淡旺季循環。

業界分析，台積電4／5奈米客戶群逐步朝導入3奈米邁進，使得台積電3奈米訂單塞爆，推升產品均價（ASP）走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻台積電逾兆元營收，背後關鍵驅動力即是AI加速器相關應用。

台積電已釋出本季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

法人推估，以台積電本季財測中間值計算，2月及3月新台幣平均營收將較元月下滑，約為3,650億元，平均月減約10%，但仍可望為歷年同期新高，惟實際數據仍待公司公布。

台積電董事長魏哲家先前已在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近三成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。

至於手機仍有基本盤。研究機構最新報告預估，台積電5奈米以下（包含2／3奈米）製程在智慧手機系統單晶片（SoC）市占率上看87%。Counterpoint Research分析，智慧手機系統單晶片製程節點轉移，加速包含2奈米競賽啟動，5／4奈米邁入主流。

Counterpoint Research認為，隨著效能與能效需求持續上升，3奈米與2奈米先進製程預計將於2026年達成關鍵里程碑，屆時全球約三分之一的智慧手機系統單晶片將採用這兩種製程技術，助攻台積電營運。

