這二檔個股散戶法人大玩你丟我撿遊戲 籌碼逐漸沉澱

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
蛇年11日封關。儘管部分投資人因應年節期間資金需求，近期開始賣股求現，不過釋出的籌碼，多被法人吸收，特別是績優股族群如台光電（2383）、景碩（3189）等，這些籌碼沉澱股預期將於年後大放異彩。

春節長假即將來臨。部分投資人基於規避期間不確定風險，抑或基於春節期間的資金需求而賣股求現，使得近來部分個股融資餘額不再攀高，而散戶釋出的籌碼則多由法人吸納，使籌碼歸屬獲得安定，暗喻年後將有一波行情可期。

其中市場指標股台光電，自元月中旬以來，散戶法人即上演你丟我撿戲碼，帶動一波股價漲勢。回歸基本面，台光電由於市場需求強勁與中國大陸新產能開出，使1月營收年月雙增、淡季不淡，大幅優於市場預期。

法人指出，展望今年，由於終端產品規格升級趨勢明確，銅箔基板產品將延續漲價態勢，加上AWS T3已開始小量生產、谷歌TPU v7也逐漸放量，且產能持續提高，使得法人紛紛上調台光電的財務目標，目標價也不斷向上調高。

景碩2月以來籌碼由散戶流向法人的跡象相當明確，帶動股價一度衝高。基本面部分，景碩去(2025)年第4季獲利符合預期，今年首季預期在ABF載板需求續強及小幅漲價的推升下，法人預期毛利率將持續向上走升約二個百分點。

展望全年，景碩由於受惠AI伺服器帶動，估計營收將有二成以上的成長空間，獲利也獲上調，因此獲得內外資法人紛紛按讚，外資包括高盛、滙豐、大和資本等，均一面倒的建議「買進」。

台光電 景碩 散戶 營收 基本面
