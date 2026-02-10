MSCI有望調高台股權重 高盛看「這家」將入列成分股

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

MSCI 11日凌晨公布季度調整結果。法人認為，台股受惠AI題材持續帶動，今年元月不斷創高走揚，漲幅居新興國家股市前段班，加上MSCI暫無提升中國大陸A股權重計畫，因此預期本次台股權重可望小幅調升。

MSCI 11日的季度調整，堪稱是金蛇年最後一齣壓軸好戲。本土法人指出，台股自上次季度調整，在全球指數權重中獲得小幅調升後，隨指數不斷上揚並創新高，漲幅在新興市場中名列前茅，因此此次仍將持續調升。

成分股方面，高盛證券預期，鴻勁（7769）有機會納入MSCI標準指數與台灣50指數成分股。雖然市場預期鴻勁有機會同時被納入MSCI與富時指數，但部分投資人對其自由流通股偏低、股價波動度過高仍有疑慮，但高盛並不認為有任何實質性的問題。

不過在FTSE GEIS（富時全球股票指數系列）方面，高盛預期納入的時點可能延後至6月，原因在於該公司股票自去（2025）年11月下旬由櫃買市場興櫃板轉至證交所上市主板，將使其上市歷史與流動性測試期間重新起算。

其他個股方面，雖然本土法人預期南亞科（2408）、鴻勁、華邦電（2344）、群聯（8299）、力積電（6770）可望新增為成份股，但高盛則抱持不同看法，認為南亞科、華邦電、力積電此次納入機率低，主因過去三個月來，這些公司一直位於MSCI的處置名單之中。

MSCI 高盛 南亞科 新興市場 台股
