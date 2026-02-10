快訊

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤表現平平，但在台積電（2330）公布創新高的元月營收，ADR一度勁揚約3%帶動下，以33,261點、下跌42點開出後，雖持續下殺，但在多頭人氣回流下，行情翻轉上衝至33,460點，但隨後在晚間美股電子盤一片急殺中，也一度翻黑下跌，但立即止穩翻紅，截至晚間9點30分左右，指數約在33,340點、約上漲37點附近遊走。

10日美股電子盤焦點，在於全球晶圓代工龍頭的台積電公布亮麗的1月營收，首度衝破4,000億元大關，來到4,012億元，月增19.8%、年增36.8%，創下單月歷史新紀錄，同時董事會決議上季配發每股現金股利6元，並核准高達449.6億美元資本預算等重要決議下，ADR大漲約3%中，儘管道瓊電子盤在晚間8點30分過後，突出現急殺走勢，也拖累台指期夜盤直線跳水翻黑，但隨台積電ADR漲幅維持在2%之上激勵，帶動台指期夜盤上半場快速回穩。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,895元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.18%、半導體期下跌約0.03%，中型100期貨指數上漲0.04%。

台股10日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲668點，收33,072點，其中，外資現貨買超557.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,299口至24,884口；投信買超44.7億元，自營商買超28.2億元，三大法人合計買超630.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股連續第二個交易日大漲，累計上漲1,290點，11日迎來因金蛇年封關日，統計過去10年的歷史數據，台股農曆封關日當天的上漲機率高達80%，農曆年後開紅盤日上漲機率同樣有80%，在目前台股強勢多頭架構下，11日台股有望持續創高收漲。就技術面觀察，除非春節長假期間出現利空導致大盤在開紅盤後跌破10日盤中低點32,439點，使短多架構遭到破壞，否則台股在年節過後仍有高點可期。

台積電 台股 台指期 ADR 美股
