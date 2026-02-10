快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

獨／那斯達克研議延長交易至23小時 主管機關下令券商因應複委託變革

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
全球最大交易所之一的那斯達克（Nasdaq）去年底向美國證管會（SEC）申請將交易時間延長至每日23小時的計畫，引發國內主管機關關注，並於今年1月正式發函，要求證券業提早研議因應措施。此舉將對國內複委託交易模式產生重大影響，券商公會已於10日邀集業者展開初步討論。

目前美股標準交易時間為美東時間（EST）上午9:30至下午4:00。若包含盤前交易（上午4:00至9:30）及盤後交易（下午4:00至8:00），每日總計交易時間已達16小時。

但業界消息傳出，那斯達克擬申請延長至23小時，雖然目前尚未正式定案，但考量到直接跨入23小時交易對市場衝擊與投資人習慣改變較大，未來可能採取循序漸進方式，先由盤前與盤後時段逐步延長。

因應美股變革，券商公會後續還將召集業者持續討論該議題。由於複委託涉及海外上手券商的股務與交易對接，業者普遍認為作業系統與流程必須隨之修改，目前仍需凝聚共識、解決方案的議題有四大點：一、後續交割作業，因應交易時間拉長，結算與交割時程需重新精算。二、異常交易處理，在延長時段內若發生市場異常，券商的即時應變機制。

三、投資人權益保障，長時間交易下如何確保資訊透明與客戶服務品質。四、券商作業人力，國內證券商後勤與交易員的排班作業調整。

據了解，目前國內券商已收到相關意見調查，具體推動方案將視意見收攏程度而定，年後仍需召集討論。

複委託業務近年已成為國內券商成長的「第二引擎」與「新藍海」，不少券商已經瞄準這塊商機衝刺。據統計，2025年複委託金額一舉突破10兆元大關、達10.75兆元新高，年增37.11％，帶動全年累計開戶數達701.19萬戶，顯示國人投資海外如美、日股的意願大幅提升，也與全球AI熱潮有高度關聯性。

目前國內共有37家券商辦理複委託業務，現行下單模式多配合美股盤中或提供特定盤前交易預約。但仍有部分券商認為，儘管交易時間延長可增加彈性，但時間拉長並不一定能直接帶動交易量能的實質成長，但對人力缺口與業務員的工作分配將造成壓力。

也有證券圈人士指出，由於美股複委託並非如台股交易具有強制性，各券商未來可視自身營運成本與客群需求，自主決定是否同步延長下單服務時段。大型券商（如元大、凱基），預計將跟隨國際趨勢，延長複委託下單服務時間；對中小型券商而言，考量成本則不一定跟進，但部分業者同時擔憂不跟進將喪失競爭力。綜觀來看，國際股市最大市場的美股將改制，勢必影響台股與證券業，帶動新一輪為接軌國際的變革。

