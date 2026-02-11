聽新聞
台積、0050定期定額 霸榜

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公布1月定期定額交易統計，台股存股熱潮在新年首月呈現全面爆發態勢。統計個股、ETF交易戶數，個股由台積電（2330）居冠，ETF則由老牌元大台灣50（0050）展現驚人吸金力，雙雙穩坐定期定額排行榜龍頭。

在個股方面，1月前15大排名變動不大，但交易戶數普遍呈現顯著成長。台積電1月交易戶數衝上168,172戶，較去年12月的149,433戶大增18,739戶，增幅達12.5％，展現存股首選地位。

金融股仍是定期定額投資人的心頭好，玉山金、兆豐金、中信金分居第二至第五名。值得注意的是，AI權值股鴻海1月戶數也增至25,150戶，較上月增長逾1,300戶、成長5.6％，顯示投資人在穩健金融股之外，亦積極布局具備長期成長動能的電子權值股。

ETF市場則更顯火熱，元大台灣50的1月定期定額戶數達到797,566戶，單月激增88,415戶、月增12.4％，距離80萬大關僅一步之遙，反映出投資人在面對市場波動時，更傾向於選擇掛鉤大盤的市值型ETF作為核心配置。

高股息家族表現依舊穩健，元大高股息與國泰永續高股息分別以28.5萬及27.1萬戶維持在二、三名。此外，主打科技題材的富邦科技排名由去年12月的第12名躍升至1月的第七名，戶數從2.7萬戶跳漲至4.3萬戶、月增幅高達57.3％逼近六成。

法人指出，從1月數據消長來看，台股存股族正從過去單純追逐「高股息」，轉變為「市值成長與高股息並重」。特別是隨著AI浪潮持續帶動相關產業鏈，投資人對半導體、科技題材的ETF參與度明顯提升。

此外，統一FANG+、元大S&P500等跨國投資型ETF亦站穩前15名榜單，顯示台灣投資人的定期定額配置已趨向多元化，不再局限於本土市場，更積極參與美股龍頭與全球科技股的成長紅利。

法人提醒，定期定額投資具有分散成本、降低市場波動衝擊的優勢，建議投資人應依自身風險承受能力與投資目標，進行長線布局，並隨時關注市場動態進行資產配置的調整。

高股息 定期定額
相關新聞

台股衝33K 今拚亮麗封關

權王台積電領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度...

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

上市櫃公司元月營收昨（10）日出爐，2026年開門紅，共寫下三大亮點，包括單月營收4.65兆元，為史上最強元月，第二是首...

台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

台積電昨（10）日公布元月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,012.55億元，打破傳統淡季束縛，逆勢改寫新高，市...

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤表現平平，但在台積電（2330）公布創新高的元月營收，ADR一度勁揚約3%帶動下，以...

MSCI台股權重 有望調升

MSCI今（11）日凌晨公布季度調整結果。法人認為，台股受惠AI題材持續帶動，今年元月不斷創高走揚，漲幅居新興國家股市前...

台積電盤後成交價 驚見1,975元

台積電昨（10）日收盤價攻上歷史新高價1,880元，盤後鉅額交易出現20張1,975.5元天價。法人指出，相關鉅額交易較...

