台積、0050定期定額 霸榜

臺灣證券交易所公布1月定期定額交易統計，台股存股熱潮在新年首月呈現全面爆發態勢。統計個股、ETF交易戶數，個股由台積電（2330）居冠，ETF則由老牌元大台灣50（0050）展現驚人吸金力，雙雙穩坐定期定額排行榜龍頭。

在個股方面，1月前15大排名變動不大，但交易戶數普遍呈現顯著成長。台積電1月交易戶數衝上168,172戶，較去年12月的149,433戶大增18,739戶，增幅達12.5％，展現存股首選地位。

金融股仍是定期定額投資人的心頭好，玉山金、兆豐金、中信金分居第二至第五名。值得注意的是，AI權值股鴻海1月戶數也增至25,150戶，較上月增長逾1,300戶、成長5.6％，顯示投資人在穩健金融股之外，亦積極布局具備長期成長動能的電子權值股。

ETF市場則更顯火熱，元大台灣50的1月定期定額戶數達到797,566戶，單月激增88,415戶、月增12.4％，距離80萬大關僅一步之遙，反映出投資人在面對市場波動時，更傾向於選擇掛鉤大盤的市值型ETF作為核心配置。

高股息家族表現依舊穩健，元大高股息與國泰永續高股息分別以28.5萬及27.1萬戶維持在二、三名。此外，主打科技題材的富邦科技排名由去年12月的第12名躍升至1月的第七名，戶數從2.7萬戶跳漲至4.3萬戶、月增幅高達57.3％逼近六成。

法人指出，從1月數據消長來看，台股存股族正從過去單純追逐「高股息」，轉變為「市值成長與高股息並重」。特別是隨著AI浪潮持續帶動相關產業鏈，投資人對半導體、科技題材的ETF參與度明顯提升。

此外，統一FANG+、元大S&P500等跨國投資型ETF亦站穩前15名榜單，顯示台灣投資人的定期定額配置已趨向多元化，不再局限於本土市場，更積極參與美股龍頭與全球科技股的成長紅利。

法人提醒，定期定額投資具有分散成本、降低市場波動衝擊的優勢，建議投資人應依自身風險承受能力與投資目標，進行長線布局，並隨時關注市場動態進行資產配置的調整。