台股封關典禮 今首度舉辦

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所今（11）日收盤將舉行「五穀豐登，八方共好」封關典禮，慶祝金台股繳出驚豔四座的成績單，這也是證交所首度舉辦封關典禮，具有另類的指標意義。

典禮除證交所董座林修銘、總座李愛玲將出席外，也邀請世界球后、也是台灣有史以來最年輕的「無任所大使」戴資穎一同見證台股豐收時刻。回顧台股封關最後一刻，截至昨日，加權指數首度站上33,000大關至33,072點，為金蛇年股市再添一筆驚奇紀錄，帶動台股上市市值達107.8兆元，站穩百兆元市值之餘，主因「權王」台積電（2330）股價、市值持續飆升，昨日收在1,880元、48.75兆元，皆創高。以1月底開戶總數1,385.91萬人換算，上市市值今年增32.27兆元，等於每位股民在金蛇年賺232.84萬元。

台股 市值
台股封關倒數衝新高 新台幣小升1分、收31.55元

封關倒數 台股盤中站上3萬3 法人：能否守住高檔將影響開紅盤市場信心

封關倒數台股狂飆600點！詹璇依點出美股「驚奇反彈」3大主因

台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏

台股衝33K 今拚亮麗封關

權王台積電領漲帶頭衝，外資大買557億元，激勵台股昨（10）日開高走高尾盤再衝高，終場勁揚668點收33,072點，首度...

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

上市櫃公司元月營收昨（10）日出爐，2026年開門紅，共寫下三大亮點，包括單月營收4.65兆元，為史上最強元月，第二是首...

台積元月營收打破淡季束縛 飛越4,000億元創新高

台積電昨（10）日公布元月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,012.55億元，打破傳統淡季束縛，逆勢改寫新高，市...

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台指期夜盤10日開盤後，在美股電子盤表現平平，但在台積電（2330）公布創新高的元月營收，ADR一度勁揚約3%帶動下，以...

MSCI台股權重 有望調升

MSCI今（11）日凌晨公布季度調整結果。法人認為，台股受惠AI題材持續帶動，今年元月不斷創高走揚，漲幅居新興國家股市前...

台積電盤後成交價 驚見1,975元

台積電昨（10）日收盤價攻上歷史新高價1,880元，盤後鉅額交易出現20張1,975.5元天價。法人指出，相關鉅額交易較...

