台股封關典禮 今首度舉辦

臺灣證券交易所今（11）日收盤將舉行「五穀豐登，八方共好」封關典禮，慶祝金蛇年台股繳出驚豔四座的成績單，這也是證交所首度舉辦封關典禮，具有另類的指標意義。

典禮除證交所董座林修銘、總座李愛玲將出席外，也邀請世界球后、也是台灣有史以來最年輕的「無任所大使」戴資穎一同見證台股豐收時刻。回顧台股封關最後一刻，截至昨日，加權指數首度站上33,000大關至33,072點，為金蛇年股市再添一筆驚奇紀錄，帶動台股上市市值達107.8兆元，站穩百兆元市值之餘，主因「權王」台積電（2330）股價、市值持續飆升，昨日收在1,880元、48.75兆元，皆創高。以1月底開戶總數1,385.91萬人換算，上市市值今年增32.27兆元，等於每位股民在金蛇年賺232.84萬元。