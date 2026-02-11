聽新聞
就市論勢／電源、衛星 打聚光燈

經濟日報／ 蔡孟軒（群益中小型股基金經理人）

盤勢分析

近期美股波動，主因美國總統川普提名華許為新一任聯準會主席，因其過去反對過度寬鬆與央行無限擴表，市場擔心Fed轉向緊縮。但華許主張AI可顯著提升生產力，進而抑制通膨壓力，後續仍將在適當時機降息，預期對Fed今年降息2碼看法維持不變。

市場預估台股企業獲利2026年年增兩成，且可望持續上修。台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，顯示經濟動能正處於強勁擴張期。台灣出口持續強勁，單月金額創下新高，顯示整體經濟仍處偏熱但可控的擴張階段，出口持續強勁，企業投資動能也同步擴張，特別在AI應用相關需求帶動下，資本設備與產能布局仍維持積極態勢。AI相關產業仍是推升景氣重要引擎，未看到明顯降溫跡象。

往年第1季歷史經驗台股平均漲幅3.3%，加上進入降息循環、台股企業獲利持續上修，對後市樂觀看待。現階段整體指數位於評價區間上緣，AI類股持續輪動可期，低位階股票近期百花齊放，為選股不選市表現，大盤融資金額回升，仍須留意高檔資金獲利調節，建議採取積極成長與穩健持股布局，參與中長期多頭行情。

投資建議

技術面來看，近期台股月季線持續向上，台股類股輪動帶動向上行情。在產業配置方面，AI競賽繼續，衍生對算力強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金資本支出對AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機。

ODM廠受惠GB300出貨量走升。記憶體部分，受惠AI帶動資料存取等大量需求，目前訂單能見度已達2027年，仍是盤面要角。電子股可持續聚焦AI運算、電源、衛星、散熱、記憶體供應鏈，傳產則看好評價偏低個股。

AI 台股 降息
