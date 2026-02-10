推動AI新十大建設 證交所舉辦「邁向創新板之路」交流會接軌國際

由臺灣證券交易所主辦的「邁向創新板之路－興櫃暨公開發行公司交流會」，10日於台北舉行，邀集多家興櫃及公開發行公司經營團隊齊聚一堂，就企業未來進入資本市場的策略選擇進行說明，證交所分享創新板作為國家支持政策，聚焦前瞻獨角獸企業的定位，與持續精進的制度變革和與會者進行深入交流。證交所期盼透過本次活動，協助企業更清楚瞭解創新板作為正式上市板塊的角色，並將其納入未來資本市場規劃的重要選項。

證交所董事長林修銘於致詞時指出，台灣資本市場近年展現高度韌性與國際競爭力。今年以來，台股穩健站穩30,000點以上，整體市場市值已突破新台幣100兆元，日均成交值亦達7,800億元以上；整體市場規模在全球排名第七，超越德國、法國等主要經濟體。林修銘進一步表示，外資在我國市場的交易占比長期維持三成以上，持股占比更接近五成，充分顯示台灣資本市場已是國際資金高度關注與參與的重要市場。

林修銘強調，在這樣的背景下，企業選擇於台灣上市，並非區域性選擇，而是直接站上國際資本舞台。他特別說明，創新板與一般板相同均為主板，創新板的特色是聚焦創新前瞻企業。創新板上市公司，就是正式的上市公司，並不是實驗性市場，也不是過渡階段。

本次交流會議程內容豐富，首先邀請國發基金加強投資專案辦公室主任張嘉玲，介紹國發基金投資方案，助力新創企業籌資；隨後由證交所上市二部經理田建中進行「臺灣創新板－驅動未來 前瞻產業國際舞臺」專題簡報，說明創新板制度、國家政策支持及證交所提供創新板公司的服務，並協助接軌國際資本及供應鏈的具體作法。

此外，活動亦邀請資誠聯合會計師事務所洪連盛會計師，就企業二代接班與家族治理議題進行分享，協助企業從治理與長期經營角度，審視進入資本市場的關鍵準備；並由安聯證券投資信託股份有限公司投資長張惟閔，解析永續投資趨勢，說明 ESG 如何成為驅動企業價值成長的重要力量。

證交所表示，台灣創新板為落實政府AI新十大建設之「亞洲創新籌資平台」重要核心板塊，推動創新板並非僅止於制度建置，而是希望打造一條從企業籌備、上市到上市後發展的完整支持路徑，透過國際接軌、市場能見度提升與長期資金導入，協助企業穩健成長。未來，證交所將持續優化創新板相關配套，深化與企業及專業服務機構的合作，攜手打造更具國際競爭力的台灣資本市場。