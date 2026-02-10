快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

瑞銀揭秘2026年「投資密碼」 今年來調升這四家台廠目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
全球市場示意圖。圖／AI生成
全球市場示意圖。圖／AI生成

AI周期與經濟韌性雙支撐下，瑞銀證券看好全球股市續強，投資主軸將轉向AI「應用層」；面對地緣政治升溫與政策干預加劇，建議投資組合重回多元配置，掌握AI長線成長動能，同時提升抗波動能力。今年來按讚台積電（2330）、創意（3443）、旭隼（6409）等台廠，並調升目標價。

瑞銀指出，在AI創新周期與經濟展現韌性的支撐下，全球股市漲勢可望延續，但主軸將從半導體等「基礎設施層」，逐步轉向提供AI解決方案的「應用層」，建議在地緣政治兩極化與政府干預升溫的環境下，當前更應「讓投資組合再次多元化」（Make Portfolios Diversified Again）。

短期上，瑞銀認為，不宜對政治消息過度反應，AI仍是股市表現的主要引擎。事實上，在經濟成長具韌性、利率偏低或走降，以及AI帶來的結構性利多，足以支撐市場並抵禦波動，儘管相關資本支出增速可能放緩，但絕對金額仍將顯著成長，預估2025年至2030年間，全球AI資本支出年均成長率達25%，至2030年規模上看1.3兆美元。

此外，隨著供應鏈風險與地緣政治緊張升溫，各國加速推動科技自主。瑞銀舉例，美國與台灣近期達成貿易協議，台灣將對美投資5,000億美元，其中2,500億美元投入半導體與AI相關建置的直接投資，其餘2,500億美元透過信用擔保，協助支持美國半導體供應鏈。

此外，觀察瑞銀今年來按讚喊「買進」且調升目標價的台廠，包括：台積電由1,800元升至2,500元；創意由2,900元升至3,000元；旭隼由1,776元升至1,780元；聯電（2303）由56元升至100元。

台積電10日再創歷史天價。基於強勁的雲端AI需求，瑞銀將台積電2026年資本支出預估升至560億美元，2027年調升至600億美元。隨2025年AI加速器銷售額占總營收比重已成長至接近20%，台積電已將該領域2024至2029年的銷售年均複合成長率（CAGR）指引由45%左右調高至55-59%之間，預計今年表現也將優於整體科技供應鏈。

AI 台積電 地緣政治 瑞銀 資本支出
