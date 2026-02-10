幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？
台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高，但盤後鉅額交易卻認為「不夠高」！台積電10日盤後鉅額配對竟出現20張1,975.5元價位，法人指出，換算成10日現貨價漲幅逾8.8％，等於是看多將近一根停板，且盤後鉅額最高價比起10日收盤高出95.5元，替換成漲點空間仍有795點、將達33,867點，換言之，加權指數有機會在封關最後一天奔上34,000點的歷史新猷。
據統計，台積電10日盤後鉅額配對交易總共有10筆，總共有1,251張、總金額達23.37億元，上下區間介於1,975.5元至1,853.55元，加權平均價格為1,868.63元，稍微低於現貨收盤價1,880元。台積電盤後鉅額成交量熱絡，也帶動整體集中市場鉅額交易量提升至39.46億元，其中，台積電的成交占比達59.2％接近六成。
另外，台積電盤後鉅額交易首次出現1,900元以上天花板，且1,975.5元已經逼近2,000元大關的全新里程碑，鉅額交易第二高價同樣為10日的1,880元、齊平線或收盤價，至於第三高價為2月9日的1,870.33元。
