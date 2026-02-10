幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高。路透
台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高，但盤後鉅額交易卻認為「不夠高」！台積電10日盤後鉅額配對竟出現20張1,975.5元價位，法人指出，換算成10日現貨價漲幅逾8.8％，等於是看多將近一根停板，且盤後鉅額最高價比起10日收盤高出95.5元，替換成漲點空間仍有795點、將達33,867點，換言之，加權指數有機會在封關最後一天奔上34,000點的歷史新猷。

據統計，台積電10日盤後鉅額配對交易總共有10筆，總共有1,251張、總金額達23.37億元，上下區間介於1,975.5元至1,853.55元，加權平均價格為1,868.63元，稍微低於現貨收盤價1,880元。台積電盤後鉅額成交量熱絡，也帶動整體集中市場鉅額交易量提升至39.46億元，其中，台積電的成交占比達59.2％接近六成。

另外，台積電盤後鉅額交易首次出現1,900元以上天花板，且1,975.5元已經逼近2,000元大關的全新里程碑，鉅額交易第二高價同樣為10日的1,880元、齊平線或收盤價，至於第三高價為2月9日的1,870.33元。

台積電 台股
台積電馬年營收銳不可當 1月營收衝上4000億元 股價再創天價

AI大爆發，台積電跟著大啖商機，今日公布1月合併營收衝上4000億元，達到4012.55億元，月增19.8%，年增36....

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

外資買超557億元 買超前十「ETF占六檔」…冠軍竟是這檔高息ETF

台股金蛇年封關倒數，10日開高走高收最高，以33,072.97點收盤，上漲668.35點，寫歷史新高，三大法人同步買超，...

外資提前押寶？三大法人爆買超630億元 台股封關前飆668點創新高

台股11日將迎來金蛇年封關日，10日權王台積電（2330）發威大漲65元、收1,880元新天價，拉抬大盤同步飆升668....

抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

台股封關倒數，10日開高走高， 盤中衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高，市場預期金蛇年封關表現將...

封關前資金操作路線全曝光！台積電強吸778億元、華邦電慘挨外資大刀

台股金蛇年封關前氣氛持續升溫，權王台積電（2330）強勢表態，大漲65元、收在1,880元歷史新高，單日貢獻大盤逾540...

