寶雅開門紅！元月營收創歷史次高 振宇五金衝歷史新高

寶雅（5904）10日公告1月營收23.75億元，雖受農曆春節落在2月影響，使去年同期基期偏高、年減1.86%，但仍繳出單月歷史次高成績。同屬居家通路股的振宇五金（2947）亦公告1月合併營收2.12億元，年增3.48%，在農曆春節除舊布新需求遞延釋放帶動下，單月營收一舉創下歷史新高。

寶雅表示，隨著寒假、出遊潮與年節前採購需求湧現，帶動醫美保養、彩妝與旅行相關品類買氣升溫，成為支撐元月營收的主要動能。截至1月底為止，全台共有471間寶雅。

展望2月，寶雅迎接春節檔期推出「美力奔騰 HORSE臨門」活動，預計將成為本月營收主要推升力道。活動自即日起至3月10日涵蓋全台門市與線上通路，結合滿額送刮刮卡、百萬旅遊金與黃金元寶抽獎等多重回饋，加上金卡會員與POYA支付的加碼機制，有望帶動節前採購、個人保養與居家補貨需求同步放量。

此外，寶雅今年首度整合56大醫美品牌推出「開運醫美節」，加上多款門市限定新品，預料將進一步提升醫美保養相關品類的轉換率。市場看好，春節、開學與出遊旺季接續到來，可望成為寶雅2月業績的最大支撐，2月營收有機會優於1月表現。

振宇五金表示，1月營收動能主要來自展店規模擴張、通路效率提升，以及社區型門市經營效益逐步顯現；隨春節採購需求於2月集中釋放，首季營收動能可望再攀高峰。

從商品結構觀察，農曆年前居家整理與修繕需求帶動工具類別銷售成長，其中「土木工具」年增21.36%、「機械手工具」年增16.64%，雙雙呈現雙位數成長。公司指出，民生修繕與日常維護屬剛性需求品類，商品結構優化有助提升營收穩定度與毛利結構。

在營運布局方面，振宇五金持續推進展店計畫，2月7日台南仁和店盛大開幕，為台南地區第八家門市；3月將再新增兩家門市，全台門市數將提升至94間。回顧2025年展店策略，公司聚焦北部市場布局，帶動北部區域門市營收連續多月呈現雙位數年增。未來將持續深耕北、南部人口密集生活圈，提高社區服務密度與單店經營效率，推進百店規模目標。