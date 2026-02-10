快訊

促速通過軍購特別預算條例 賴總統明上午親上火線發表談話

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

高市大獲全勝、政策紅利啟動 鉅亨買基金點名日股三大成長引擎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，「鉅亨買基金」指出，日本股市的AI、半導體與國防等產業，具備中長期成長潛力，建議可聚焦成長性題材的日本股票型基金。（美聯社）
日本執政的自民黨在首相高市早苗領軍下，以超過三分之二席次取得壓倒性勝利，不僅穩固其執政的正當性，也讓日本短期政治不確定性明顯下降。「鉅亨買基金」指出，選舉結果等同對高市內閣的高度授權，使其在財政擴張、國防加碼與對中政策上，擁有前所未有的政策空間。在政策方向明確、資金動能回流下，日本股市的AI、半導體與國防等產業，具備中長期成長潛力，建議可聚焦成長性題材的日本股票型基金，把握日本黃金經濟再啟動的成長契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，早在高市早苗去年首度當選首相時，即點出其政策主軸延續並升級「安倍三支箭」，以半導體、AI與國防產業作為推動日本經濟轉型的新引擎。本次選戰期間，高市進一步提出約21兆日圓經濟支援方案，並研議暫停食品消費稅兩年、對育兒友善企業給予稅負優惠，以回應實質薪資停滯與生活成本上升壓力。在外交與安全政策上，則明確主張提高國防預算、推動修憲與強化美日同盟，政策方向更趨清晰。

展望「高市時代」的日本資產表現，鉅亨買基金歸納三種可能情境。第一為「超強勢首相」路徑，高市加速財政刺激與國防現代化，軍工、防衛科技、半導體與能源轉型題材最具短期想像空間，但需留意日債殖利率上行與日圓偏弱風險。第二為「溫和擴張」情境，政策推動更重視市場溝通與財政紀律，有助日股尤其是內需與科技股的估值重定價，提升外資長期配置意願。第三則是假設地緣政治升溫，市場波動加劇的「高波動」路徑，資金將轉向防禦型與供應鏈去風險受惠標的。

從選舉結果來看，自民黨席次躍升至316席，加上日本維新會36席，「高市聯盟」合計352席，遠跨修憲與重大法案門檻。張榮仁指出，這樣的國會結構，意味日本在財政刺激、軍事安全與對中政策上的推進速度可望加快，政策可預期性顯著提升，對資本市場形成明確支撐，有利日本股市中長期表現。

張榮仁建議，投資人可聚焦日本股票型基金，鎖定AI、半導體與國防等成長型題材，並搭配「鉅亨超底王」機制進行布局。超底王主要是透過分批加碼與紀律化進場設計，在市場因政策解讀或地緣風險出現短期震盪時，自動提高低檔布局效率，有助投資人降低一次性進場風險，同時把握日本政策紅利逐步發酵所帶來的中長期成長機會。

日本 資本市場 半導體 科技股
