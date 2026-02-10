外資買超557億元 買超前十「ETF占六檔」…冠軍竟是這檔高息ETF

台股金蛇年封關倒數，10日開高走高收最高，以33,072.97點收盤，上漲668.35點，寫歷史新高，三大法人同步買超，外資買超557.11億元，統計外資買超前十名中，ETF竟占6檔，買超國泰永續高股息（00878）28,669張最多，其次是買超群益台灣精選高息（00919）；但華邦電（2344）遭外資賣超60,546張，居外資賣超第一名。

台股早盤以32,439.71點開出，上漲35.09點，台積電（2330）早盤跳空開高，一舉刷新歷史紀錄，以1,845元開出，最後一盤爆出6,541張成交量，一口氣拉升股價10元，終場收在1,880元，創歷史新高，上漲65元，漲幅3.58%，市值暴增至48兆7,531.45億元，影響大盤指數約541點。

另外，日月光投控（3711）也在ADR大漲、嗅覺機器人等多重題材助陣下，一度拉升至359元的天價，終場收344元，創收盤新高，貢獻大盤近25點的漲點，智邦（2345）、欣興（3037）、鴻海（2317）等也都有10點以上的漲點貢獻。

台積電衝天價領軍，台股大盤指數開高走高收最高，終場以33,072.97點收盤，上漲668.35點，漲幅2.06%，在金蛇年封關倒數第2個交易日，再創歷史新高，且首度衝上33,000點。

統計三大法人買超630.15億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超557.11億元，投信買超44.76億元；自營商買超（合計）28.28億元，其中自營商（自行買賣）買超6.15億元、自營商（避險）買超22.12億元。

統計外資買超前十名中，ETF竟高達6檔，買超前兩名都是高息ETF，元大台灣50（0050）也獲外資買超23,352張；另外，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）也獲外資買超，電子股則有群創（3481）及鴻海進入外資買超前十名。

在外資賣超前十名中則有記憶體、傳產龍頭股及ABF股等，遭外資外超，賣最多的是華邦電，其次則是賣超南亞（1303），台塑集團有4檔都在外資賣超前十名中。