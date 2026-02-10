封關前資金操作路線全曝光！台積電強吸778億元、華邦電慘挨外資大刀

台股金蛇年封關前氣氛持續升溫，權王台積電（2330）強勢表態，大漲65元、收在1,880元歷史新高，單日貢獻大盤逾540點漲點，激勵大盤狂飆668點，一舉突破33,000點大關、改寫歷史新頁。從成交值與成交量前十大個股觀察，盤面結構呈現「權值股帶頭衝、題材股拚人氣、ETF穩定卡位」的三軌並行格局。

以成交值觀察，資金高度集中在權值與高階半導體。台積電以逾4.1萬張成交量、778.81億元成交值穩居榜首，不僅刷新天價，也顯示法人資金並未怯場，外資同步買超逾1.2萬張，持續扮演穩盤核心。除權王外，聯發科（2454）亦維持高檔量能，顯示大型電子股仍是資金主戰場。

ABF載板族群同樣吸引目光，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）同步擠進成交值前十名，但走勢明顯分歧。欣興股價強漲6.91%、收371.5元，景碩、南電則在高檔震盪。

再看成交量前十名，則由記憶體、面板與ETF包辦多數席次，人氣明顯高於權值股。旺宏（2337）、華邦電（2344）、力積電（6770）持續高檔換手，顯示短線資金仍在族群內頻繁進出，但除旺宏、力積電守住紅盤外，其餘個股普遍承壓，反映漲多後的獲利了結壓力。

值得注意的是，ETF成為封關前另一條穩定資金動線。凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）同步名列成交量前十，且股價整齊收高，顯示資金透過指數化商品布局年後行情，避開個股波動風險。

外資動向也透露盤面關鍵轉折。面板雙虎群創（3481）、友達（2409）雖股價收黑，但外資分別回補逾2.4萬張與1.3萬張，承接意味濃厚；反觀記憶體族群，華邦電遭外資大幅調節逾6萬張，旺宏同步轉為賣超16,643張，力積電賣壓則明顯收斂，顯示外資對族群操作轉趨選擇性。

整體而言，封關前台股資金輪廓已逐漸成形：權值股負責推指數、ETF穩住資金水位，題材股則留給短線資金表現。盤勢進入選股與風險控管並重的階段。