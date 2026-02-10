快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

封關前資金操作路線全曝光！台積電強吸778億元、華邦電慘挨外資大刀

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股金蛇年封關前氣氛持續升溫，權王台積電（2330）強勢表態，大漲65元、收在1,880元歷史新高，單日貢獻大盤逾540點漲點，激勵大盤狂飆668點，一舉突破33,000點大關、改寫歷史新頁。從成交值與成交量前十大個股觀察，盤面結構呈現「權值股帶頭衝、題材股拚人氣、ETF穩定卡位」的三軌並行格局。

以成交值觀察，資金高度集中在權值與高階半導體。台積電以逾4.1萬張成交量、778.81億元成交值穩居榜首，不僅刷新天價，也顯示法人資金並未怯場，外資同步買超逾1.2萬張，持續扮演穩盤核心。除權王外，聯發科（2454）亦維持高檔量能，顯示大型電子股仍是資金主戰場。

ABF載板族群同樣吸引目光，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）同步擠進成交值前十名，但走勢明顯分歧。欣興股價強漲6.91%、收371.5元，景碩、南電則在高檔震盪。

再看成交量前十名，則由記憶體、面板與ETF包辦多數席次，人氣明顯高於權值股。旺宏（2337）、華邦電（2344）、力積電（6770）持續高檔換手，顯示短線資金仍在族群內頻繁進出，但除旺宏、力積電守住紅盤外，其餘個股普遍承壓，反映漲多後的獲利了結壓力。

值得注意的是，ETF成為封關前另一條穩定資金動線。凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）同步名列成交量前十，且股價整齊收高，顯示資金透過指數化商品布局年後行情，避開個股波動風險。

外資動向也透露盤面關鍵轉折。面板雙虎群創（3481）、友達（2409）雖股價收黑，但外資分別回補逾2.4萬張與1.3萬張，承接意味濃厚；反觀記憶體族群，華邦電遭外資大幅調節逾6萬張，旺宏同步轉為賣超16,643張，力積電賣壓則明顯收斂，顯示外資對族群操作轉趨選擇性。

整體而言，封關前台股資金輪廓已逐漸成形：權值股負責推指數、ETF穩住資金水位，題材股則留給短線資金表現。盤勢進入選股與風險控管並重的階段。

成交值前十名
成交值前十名
成交量前十名
成交量前十名

外資 台股 個股 台積電 華邦電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

封關倒數 台股盤中站上3萬3 法人：能否守住高檔將影響開紅盤市場信心

台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

他聽分析師建議封關前清空持股…見連兩日大漲崩潰了！網：睡得好無價

相關新聞

台積電馬年營收銳不可當 1月營收衝上4000億元 股價再創天價

AI大爆發，台積電跟著大啖商機，今日公布1月合併營收衝上4000億元，達到4012.55億元，月增19.8%，年增36....

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

外資買超557億元 買超前十「ETF占六檔」…冠軍竟是這檔高息ETF

台股金蛇年封關倒數，10日開高走高收最高，以33,072.97點收盤，上漲668.35點，寫歷史新高，三大法人同步買超，...

外資提前押寶？三大法人爆買超630億元 台股封關前飆668點創新高

台股11日將迎來金蛇年封關日，10日權王台積電（2330）發威大漲65元、收1,880元新天價，拉抬大盤同步飆升668....

抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

台股封關倒數，10日開高走高， 盤中衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高，市場預期金蛇年封關表現將...

封關前資金操作路線全曝光！台積電強吸778億元、華邦電慘挨外資大刀

台股金蛇年封關前氣氛持續升溫，權王台積電（2330）強勢表態，大漲65元、收在1,880元歷史新高，單日貢獻大盤逾540...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。