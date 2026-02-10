華城營收／1月13.56億元、年增6.41% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華城（1519）10日公告，1月營收13.56億元，年增6.41%，創同期新高。

華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，且受惠北美電力市場、AI產業發展商機，外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。

華城表示，去年外銷營收占比逾五成，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

法人指出，美國AIDC需求殷切，預估高毛利率外銷占比逐年提升，且2027年將不用付6%對等關稅，費用率將大幅下降，加上台中廠產能擴建完成後，產能將大幅成長，預估今年可望持續維持成長態勢，2027~2029年進入獲利爆發期。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AI資料中心建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，可望大幅受惠。

華城 外銷 AI
相關新聞

台積電馬年營收銳不可當 1月營收衝上4000億元 股價再創天價

AI大爆發，台積電跟著大啖商機，今日公布1月合併營收衝上4000億元，達到4012.55億元，月增19.8%，年增36....

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

外資提前押寶？三大法人爆買超630億元 台股封關前飆668點創新高

台股11日將迎來金蛇年封關日，10日權王台積電（2330）發威大漲65元、收1,880元新天價，拉抬大盤同步飆升668....

抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

台股封關倒數，10日開高走高， 盤中衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高，市場預期金蛇年封關表現將...

誰買的？ 台積電最後一盤爆6,541張買單 股價天價市值48兆7,531.45億元

台積電（2330）10日開高走高收最高，最後一盤 6,541張成交量，一口氣拉升股價10元，終場收在1,880元， 創歷...

台股封關在即 是要抱股過年還是先停泊？高資產族群資金如此盤算

過年前至年後，股市進入觀望期，不少投資人選擇暫緩進場，等待市場方向更為明朗。遠東商銀Bankee社群銀行觀察，近來高資產...

