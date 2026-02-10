乾杯營收／1月4.22億元、年減5.08% 新品牌「牛舌佑介」展現強勁動能

乾杯（1269）10日公告1月合併營收為4.22億元，受農曆春節落點不同影響，年減5.08%，為歷史同期第三高。乾杯表示，1月合併營收及台灣餐飲事業表現較去年同期下滑，主因去年農曆春節假期落在1月，墊高比較基期所致。外販事業受益於業務持續推進，1月營收較去年同期成長近二成，持續為集團整體營收提供穩定支撐。

海外事業方面，中國大陸事業持續進行精實營運，整體營運表現維持穩定；英國事業隨著經營成效顯現，1月營收年增達150%，亦為集團營收貢獻助力。

在新成長動能上，新品牌「牛舌佑介」於1月迎來首個完整營業月，單月營收即突破700萬元，成功躍升集團業績前5名，並拿下全品牌來客數之冠。品牌展現出的強勁集客力，為集團後續擴張與成長的重要引擎。

此外，「乾杯燒肉居酒屋」自1月中旬啟動品牌改革，聚焦提升營運效率並同步推出全新菜單，吸引新客嘗試並帶動熟客回流，來客數較改版前成長約一成。集團持續透過滾動式調整，進一步強化品牌競爭力。

展望後市，2月適逢農曆春節9天連假，聚餐需求明顯升溫，旗下品牌整體訂位已超過六成，其中年節熱門品牌「老乾杯」除夕訂位更突破九成，並同步推出年節限定套餐吸客。隨著春節、情人節及228連假等節慶效應疊加，加上新品牌動能持續發酵，集團看好2月營運表現可望回升，為2026年首季營運奠定穩健基礎。