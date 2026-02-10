光隆營收／1月4.87億元 成衣接單能見度延伸至第3季

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）10日公告1月合併營收4.87億元，月減37%、年減6.7%。公司表示，1月營收下滑主要反映產業季節性因素及去年同期基期較高影響，整體營運節奏仍符合公司年度規劃，核心本業結構維持穩健。

以事業群來看，1月成衣營收2.42億元，年增 13.3%，在傳統淡季仍維持正成長，顯示機能服相關需求具備一定韌性。羽絨事業1月營收8,273萬元，年減48.8%，主要係去年初原料行情回落帶動基期較高所致；家紡事業1月營收1.03億元，年減28%，則與主要客戶出貨時程調整有關，部分原訂1月出貨已提前於去年12月完成，另有部分訂單後移，影響短期表現。

光隆表示，截至目前成衣接單能見度仍可延伸至今年第3季，年度美元營收以基本雙位數成長為目標，接單率已達全年目標約 52%。公司年度預算編列採「先蹲後跳」格局，預期營收與成長高峰將落在第3季，與目前接單節奏一致。

在成衣業務布局方面，光隆指出，公司除持續深化高毛利機能服產品外，同步朝針織服飾品項延伸，亦已在美國制服及機能性軍規服裝領導品牌供應鏈中累積一定程度的產品開發與量產經驗，進一步擴大成衣整體可服務市場（TAM）。在既有客戶合作深化與產品線延展下，該特殊應用領域有望逐步提升公司於相關市場的能見度，成為中長期成衣成長的重要支撐之一。

1月營收約有5,600萬元來自建案3戶交屋認列，另有兩大建案預計自第1季起陸續挹注獲利，搭配既有租金固定收益，有助於平滑淡季波動、提升整體獲利穩定度。

展望後續，光隆指出，短期營收仍將視客戶出貨節奏與產業季節性調整而定；惟在核心本業需求穩健、成衣訂單能見度明確，以及業外收益提供支撐下，公司對全年營運方向維持審慎樂觀，並朝第3季營收與成長高峰的目標穩步推進。

