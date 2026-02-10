快訊

外資提前押寶？三大法人爆買超630億元 台股封關前飆668點創新高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股11日將迎來金蛇年封關日，10日權王台積電（2330）發威大漲65元、收1,880元新天價，拉抬大盤同步飆升668.35點、大漲2.06%，收33,072.97點歷史新高，三大法人買超630.15億元，押寶封關行情。

統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超557.11億元，投信買超44.76億元；自營商買超（合計）28.28億元，其中自營商（自行買賣）買超6.15億元、自營商（避險）買超22.12億元。

盤面上，台積電臨收急拉10元，終場大漲65元、收1,880元新天價，挹注大盤541.25點漲點，盤後並公布1月營收首度突破4,000億元關卡、達4,012.55億元，月增19.8%、年增36.8%，創新高；日月光投控（3711）也在ADR大漲、嗅覺機器人等多重題材助陣下，股價再創盤中359元、收盤344元雙新高，貢獻大盤近25點漲點，此外，智邦（2345）、欣興（3037）、鴻海（2317）等均有10點以上的漲點貢獻。

惟大盤創高之際，9日強勢反撲的記憶體族群熄火休息，終場除旺宏（2337）、力積電（6770）、茂矽（2342）守住高檔外，宇瞻（8271）、群聯（8299）雙雙跌逾5%，影響創見（2451）、廣穎（4973）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、十銓（4967）等齊跌逾4%，此外，華邦電（2344）收低3.72%，但仍守在百元之上、收103.5元，南亞科（2408）則下跌1.27%、收271元，再度失守月線。族群成為盤面最大空壓來源。

法人指出，金蛇年台股將於11日封關，受資金行情推動，封關日收紅機率高，年後開紅盤表現亦偏正向。隨著國際貨幣基金（IMF）1月上修今年全球GDP成長預測，經濟展望轉佳，市場資金持續進場，指數仍有高點可期。考量長假風險，建議採取「抱股過年」策略，維持約5成持股水位，布局重心以AI題材為主。

自營商 台積電 台股 三大法人 外資
