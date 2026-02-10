誰買的？ 台積電最後一盤爆6,541張買單 股價天價市值48.75億

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）10日開高走高收最高，最後一盤 6,541張成交量，一口氣拉升股價10元，終場收在1,880元， 創歷史新高，上漲65元， 漲幅3.58%，市值暴增至48兆7,531.45億元，影響大盤指數約541點。

台積電早盤跳空開高，一舉刷新歷史紀錄，以1,845元開出，股價開高走高，以最高點收盤， 寫歷史新高紀錄，台積電衝天價，台股指數也是開高走高收最高，以33,072.97點收盤，上漲668.35點，漲幅2.06%，在金蛇年封關倒數第2個交易日，再創歷史新高，且首度衝上33,000點。

台積電在先前法說會時釋出第1季展望，根據對當前業務狀況的評估，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%。

台積電首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長；至於今年整體業績展望，董事長暨總裁魏哲家則表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。

台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

台積電盤後公布1月營收4,012億5,500萬元，首度突破4,000億元關卡，較上月增加19.8%，較去年同期增加36.8%， 寫歷史新高。

