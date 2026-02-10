記憶體股漲多陷入震盪 法人點名兩檔具續航力道
記憶體族群股價大漲後，後市投資焦點受到市場矚目。法人建議，記憶體股已不適合全面加碼，投資核心應轉向具利基型 DRAM、成熟製或穩定客戶結構相關廠商，點名南亞科（2408）、力成（6239）等兩檔仍具續航力道。
投顧法人分析，記憶體產業已由循環性轉為結構性供不應求，主要在於目前AI 發展實質限制來自算力與記憶體頻寬，HBM為突破運算瓶頸的關鍵元件，但產能受限於無塵室空間與製程複雜度，供給彈性極低，形成整個DRAM產業結構性約束。
隨HBM產能擠壓效應，非HBM DRAM 同步轉為供給吃緊，法人表示，全球DRAM產能持續向HBM、DDR5等高階應用傾斜，排擠利基型與通用型DRAM產能，使成熟製程記憶體由「價格循環」轉為「供給受限」。
NAND Flash產品同樣進入供不應求，報價持續反彈主因來自原廠減產使供給收縮，加上AI驅動的Enterprise SSD需求旺盛，使市況轉向供不應求，法人預期記憶體市場高成長態勢將維持到2026年。
不過，在價格與股價同步大幅反彈後，投資焦點已由「產業是否復甦」轉為「獲利能見度、可持續性與評價差異」，因此記憶體股不適合全面性加碼，宜優先關注供應鏈位置愈接近算力瓶頸，價值愈高的高階封測、記憶體測試與企業級模組等環節。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。