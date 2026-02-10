台股封關在即 是要抱股過年還是先停泊？高資產族群資金如此盤算

過年前至年後，股市進入觀望期，不少投資人選擇暫緩進場，等待市場方向更為明朗。遠東商銀Bankee社群銀行觀察，近來高資產族群與投資型用戶，也開始將Bankee視為短期資金停泊的節點，在不鎖定資金的前提下，精算每一段等待期間的效益。

遠東商銀Bankee社群銀行指出，一對準備年後投入股市的夫妻，手中持有約2000萬元投資資金，在過年前選擇暫時不進場，年後再視市場情勢再行布局。在找尋資金停泊處的過程中，發現若先將資金停泊在Bankee活存帳戶，短短30天的等待期間，透過1.435%活存利率，即可累積約兩萬多元利息收入。

同時，若再透過 Bankee 的「社群圈機制」，由先生擔任圈主，太太擔任圈友並存入該筆資金，依對應的社群圈存款級距，先生名下就另享有50萬元額度內2.6%的活存優惠利率，讓短期停泊資金在保有高度流動性的同時，也能放大整體效益。

遠東商銀 Bankee 社群銀行觀察，過去不少大額資金在周一至周五交易期間放置於交割帳戶，但在周末或非交易日，會特別將資金轉入Bankee活存帳戶作為短期停泊，看準的就是高利活存帳戶和股票交割帳戶的利息差距。

若以2000萬元資金估算，假設一年中約有180天屬於非交易或觀望期間，放置於一般股票交割帳戶、以約0.03%利率計息，半年多僅能累積約3000元利息；若存放進遠東商銀Bankee社群銀行、以1.435% 活存利率停泊，同期間可累積超過14萬元利息。

高收入族群也喜愛透過貸款進行資金最高效的運用，以Bankee推出的「挑戰型信貸」為例，透過符合專案回饋條件即可返還一半已支付利息的設計，讓借貸成本在實際計算後明顯下降。若以年利率約4%的借貸條件試算，返還利息後，實際利率約等同2%左右。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，從小資族到高資產族群，投資理財的方式雖不相同，但核心需求其實都是資金是否彈性、是否有效率、是否能隨時因應變化。透過高彈性活存、社群圈機制、信用卡彈性付款與可返還利息的信貸設計，Bankee不僅服務日常金融需求，也逐步成為投資族群與高資產客戶在不同資金節奏下的金融工具。