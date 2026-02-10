快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

台股勁揚668點、台積電漲65元再雙天價刷新紀錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股10日收盤上漲668.5點，終場以33,072.97點作收，成交量6,565.05億元；台積電（2330）收盤價1,880元，上漲65元，漲幅3.58%。台股今日開盤不久即衝過33,000點關卡再創新高，台積電盤中也攀升到1,880元續創新高。

今日人氣股的記憶體族群疲軟，透露封關前的投資人仍忐忑不安，以短線沖銷方式操作，見紅賣而等跌再酌進；欣興（3037）等載板、台光電（2383）的PCB則續往糕點攀升。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、金像電（2368）、健策（3653）、大量（3167）、京元電子（2449）、鴻勁（7769）、貿聯-KY（3665）、欣銓（3264）及國巨（2327）*；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、華星光（4979）、南電（8046）、南亞（1303）、雙鴻（3324）、世界（5347）及燿華（2367）。

第一金投顧表示，道瓊指數首度攻克五萬點大關的強勁多頭氛圍，激勵台股站回所有均線之上，展現極強的防禦韌性，加權指數不僅重回3萬2千點之上，更直衝3萬3千點，成交量維持在6千億之上，電子類股成交比重說明市場熱錢已全面回流半導體核心，市場對於AI基建及景氣復甦的「雙主軸」具備極高認同度。

展望後市大盤站回所有均線之上盤勢正由「跌深反彈」正式轉向「多頭攻擊」，操作策略上，投資人應把握「結構性輪動」機會，短線鎖定記憶體等具備景氣反轉基底的族群，中長線則維持對 AI 供應鏈與高速傳輸概念的持股比重，但在成交量放大至高檔區間時，切忌追逐已乖離過大的強勢股。

台積電 台股
延伸閱讀

相關新聞

台積電馬年營收銳不可當 1月營收衝上4000億元 股價再創天價

AI大爆發，台積電跟著大啖商機，今日公布1月合併營收衝上4000億元，達到4012.55億元，月增19.8%，年增36....

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

台股封關倒數，10日開高走高， 盤中衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高，市場預期金蛇年封關表現將...

台股封關在即 是要抱股過年還是先停泊？高資產族群資金如此盤算

過年前至年後，股市進入觀望期，不少投資人選擇暫緩進場，等待市場方向更為明朗。遠東商銀Bankee社群銀行觀察，近來高資產...

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

台股千金軍團在大盤持續創高下，再度成為市場焦點，其中，測試介面大廠穎崴（6515）股價持續走高，直逼5,000元整數關卡...

台積電飆1,875元天價 市值48.62兆 助攻台股首度衝破33,000點

台積電（2330）10日盤後將公布今年1月營收，外資周一終止連七賣轉為買超，台積電ADR上漲1.9%，連續3個交易日上漲...

