台股勁揚668點、台積電漲65元再雙天價刷新紀錄

台股10日收盤上漲668.5點，終場以33,072.97點作收，成交量6,565.05億元；台積電（2330）收盤價1,880元，上漲65元，漲幅3.58%。台股今日開盤不久即衝過33,000點關卡再創新高，台積電盤中也攀升到1,880元續創新高。

今日人氣股的記憶體族群疲軟，透露封關前的投資人仍忐忑不安，以短線沖銷方式操作，見紅賣而等跌再酌進；欣興（3037）等載板、台光電（2383）的PCB則續往糕點攀升。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、金像電（2368）、健策（3653）、大量（3167）、京元電子（2449）、鴻勁（7769）、貿聯-KY（3665）、欣銓（3264）及國巨（2327）*；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、華星光（4979）、南電（8046）、南亞（1303）、雙鴻（3324）、世界（5347）及燿華（2367）。

第一金投顧表示，道瓊指數首度攻克五萬點大關的強勁多頭氛圍，激勵台股站回所有均線之上，展現極強的防禦韌性，加權指數不僅重回3萬2千點之上，更直衝3萬3千點，成交量維持在6千億之上，電子類股成交比重說明市場熱錢已全面回流半導體核心，市場對於AI基建及景氣復甦的「雙主軸」具備極高認同度。

展望後市大盤站回所有均線之上盤勢正由「跌深反彈」正式轉向「多頭攻擊」，操作策略上，投資人應把握「結構性輪動」機會，短線鎖定記憶體等具備景氣反轉基底的族群，中長線則維持對 AI 供應鏈與高速傳輸概念的持股比重，但在成交量放大至高檔區間時，切忌追逐已乖離過大的強勢股。