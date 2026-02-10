台積電馬年營收銳不可當 1月營收衝上4000億元 股價再創天價

AI大爆發，台積電跟著大啖商機，今日公布1月合併營收衝上4000億元，達到4012.55億元，月增19.8%，年增36.8%。今日股價也再創歷史天價，以1880元作收、大漲65元，市值達48.75兆元。

台積電稍早法說會就釋出將繳出歷年最旺的首季，預估本季營收將落在346億至358億美元區間，以中間值352億美元計算，約合新台幣1兆1123億元（以匯率1美元兌31.6元新台幣計算），季增幅度約在2.6%至6.1%之間，年增幅度更高達35.6%至40.3%，遠超市場預期的332億美元。

就因為客戶對AI晶片需求強勁，讓台積電今年度得以調漲先進製程代工價格，在價量俱升下，公司營收預估全年增幅仍可達三成。且為支應客戶龐大的產能需求，決定今年資本支出預算將介於520億至560億美元之間，較2025年實際支出的409億美元大幅跳增27%至37%，創下台積電史上最高紀錄。此數據遠超市場原先預期的450億至500億美元水準，引發市場驚呼，顯示公司對AI運算與高效能運算需求成長的強大信心。

台積電表示，高額資本支出主要是為了持續投入先進製程與研發，先進製程成本上漲也帶來挑戰，不過公司處於資本密集產業，最重要的責任是支持客戶的成長。高水準資本支出代表未來成長機會，這些資金將主要投入3奈米、2奈米等先進製程產能擴充，以及CoWoS先進封裝產能擴充，同時也包含海外廠房如美國、日本、德國等據點的建置。