Anthropic、OpenAI 拚場 法人點名台積電等四檔受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

人工智慧（AI）模型競爭日益激烈，Anthropic、OpenAI本周分別推出Claude Opus 4.6、GPT5.3-Codex。法人認為，台積電（2330）為先進製程晶片製造商，將是主要受惠者，AISC 廠則以聯發科、創意為首選。

金控旗下投顧法人分析，如先前預估趨勢，Anthropic推出的代理團隊與OpenAI的管理複雜軟體系統功能，意味AI將會自主進行多步驟思考、除錯與執行，此運作模式需要模型在背景進行多次迭代，進而導致推論階段的算力消耗大幅增加，市場焦點將擴大至推論與邊緣運算。

在Claude Opus 4.6支援100萬個token，且針對金融、法律文件分析下，法人評估，處理如此龐大的上下文視窗極度仰賴高頻寬記憶體，將持續推升HBM3e /HBM4需求，同時讓先進封裝產能更加緊俏。

法人指出，無論GPT-5.3或Claude Opus 4.6，背後的晶片都需要台積電的 3奈米或2奈米先進製程與CoWoS封裝，是主要受惠者。

大型雲端服務供應商（CSP）為降低推論成本而加速自研晶片，帶動ASIC廠商業績表現，法人首選聯發科、創意。企業端市場擴大意味不僅雲端，連私有雲AI伺服器需求也會浮現，在企業級解決方案布局完整的廣達亦可受惠。

AI 台積電
