2026年台股ETF新兵 009816在五個交易日規模突破200億元

今年開年台股頻創新高，七檔ETF新兵中就有四檔鎖定台股布局，統計四檔ETF新兵，掛牌以來已有凱基台灣TOP 50（009816）規模突破200億元，主動安聯台灣（00993A）規模也突破150億元。其中009816在2月3日以90億元規模掛牌上市，短短五個交易日，規模快速翻倍成長至207億元。

法人觀察，2025年布局台股的ETF新兵有13檔，布局國外股票的ETF新兵有16檔，布局債券的有11檔；跨入2026年，已有四檔ETF新兵鎖定台股布局，顯見台股投資吸引力加速升溫。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，美國聯準會降息趨勢不變，有利風險性資產表現，AI基礎建設需求升溫，不管美股科技巨頭AI軍備競賽誰勝出，台廠相關供應鏈都是贏家，推升台灣GDP年增率持續上修，基本面與資金面多重利好因素加持，帶動市場上修台股評價。

邁入2026年以來台股不斷刷新歷史新高，面臨聯準會主席換屆與地緣政治變數，預期台股將是波動加大、輪動加速的一年，擔心單筆進場買在高點的投資人，可透過定期定額滾動投資紀律投入，既能分批進場分散風險，也能持續投入累積部位，參與台股長多行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。