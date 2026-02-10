快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

2026年台股ETF新兵 009816在五個交易日規模突破200億元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

今年開年台股頻創新高，七檔ETF新兵中就有四檔鎖定台股布局，統計四檔ETF新兵，掛牌以來已有凱基台灣TOP 50（009816）規模突破200億元，主動安聯台灣（00993A）規模也突破150億元。其中009816在2月3日以90億元規模掛牌上市，短短五個交易日，規模快速翻倍成長至207億元。

法人觀察，2025年布局台股的ETF新兵有13檔，布局國外股票的ETF新兵有16檔，布局債券的有11檔；跨入2026年，已有四檔ETF新兵鎖定台股布局，顯見台股投資吸引力加速升溫。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，美國聯準會降息趨勢不變，有利風險性資產表現，AI基礎建設需求升溫，不管美股科技巨頭AI軍備競賽誰勝出，台廠相關供應鏈都是贏家，推升台灣GDP年增率持續上修，基本面與資金面多重利好因素加持，帶動市場上修台股評價。

邁入2026年以來台股不斷刷新歷史新高，面臨聯準會主席換屆與地緣政治變數，預期台股將是波動加大、輪動加速的一年，擔心單筆進場買在高點的投資人，可透過定期定額滾動投資紀律投入，既能分批進場分散風險，也能持續投入累積部位，參與台股長多行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 布局
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電雖是護國神山...但也藏隱憂？股添樂點「00646+0050」：資金需出海

封關倒數台股狂飆600點！詹璇依點出美股「驚奇反彈」3大主因

台股漲621點衝進史上前十！網一面倒喊「無感」：看漲幅才準

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

相關新聞

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

台股千金軍團在大盤持續創高下，再度成為市場焦點，其中，測試介面大廠穎崴（6515）股價持續走高，直逼5,000元整數關卡...

台積電飆1,875元天價 市值48.62兆 助攻台股首度衝破33,000點

台積電（2330）10日盤後將公布今年1月營收，外資周一終止連七賣轉為買超，台積電ADR上漲1.9%，連續3個交易日上漲...

封關倒數 台股盤中站上3萬3 法人：能否守住高檔將影響開紅盤市場信心

加權指數周一上漲621點，收在32,404點，是史上第十高漲點。昨日美股四大指數續收紅，以費半指數上漲1.4%最高。也讓...

全球主要區域股票基金全數淨流入 美股基金居冠

近期股市多空消息雜陳，日股則是受選舉利好。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月30日至...

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

美股勁揚，加上日相高市早苗帶領的自民黨勝選的日股大漲效應，激勵台股昨（9）日開高震盪收高，終場大漲621點，為史上第十大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。