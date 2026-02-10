快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

大型股+高評等投等債搭配攻守兼備資產組合

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球股市開年走勢凌厲，但隨市場不確定性升高，近期開始出現震盪。法人表示，在寬鬆政策與結構性成長動能支撐下，經濟仍維持溫和擴張步調；加上 AI 應用加速落地、多數央行利率已接近中性區間，在雜音偏多的環境中，投資人可透過組合基金達到攻守兼備，強化整體投資韌性。

目前的市場環境如同一場合唱演出，經濟旋律持續推進，而股市與債市各自演奏不同聲部，展現不同節奏與強弱。要完成一場精彩演出，並非依靠單一聲部獨奏。瀚亞多重收益優化組合基金結合股票與債券，透過靈活資產配置，共同譜出具穿透力的投資樂章。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，在全球匯率波動、資金流向分散與市場快速輪動的環境下，基金透過主動式資產配置，動態調整投資比例、區域與風險曝險程度，使各類資產能在不同市場階段中發揮協同效果。

瀚亞投信指出，投資等級債如同合唱團中穩定音場的低音部，在投資組合中扮演核心防禦角色。回顧歷史經驗，高評等投資等級債在升息循環告一段落後的階段，平均表現往往優於美國公債與非投資等級債。瀚亞多重收益優化組合基金以評等較高的投資等級債為主要核心之一，替後續資產布局奠定穩健基礎。

若債券是整首樂曲的根基，那大型股便是引領旋律的高音部。在 AI 應用持續擴展、企業資本支出改善，以及政策面提供支撐的背景下，具規模優勢、財務穩健且產業領導地位明確的大型企業，更有能力把握中長期成長趨勢。當市場不確定性升高時，大型股因流動性佳、波動度較低、知名度高與本益比相對便宜等優勢，更易成為資金偏好的方向。因此基金配置策略聚焦大型股，使投資人得以在參與成長趨勢的同時，仍保有良好調整彈性，讓整體投資旋律清晰而富層次。

一場成功的合唱演出，不僅仰賴各聲部協調一致，更需要一位能掌握節奏與轉折的卓越指揮。面對市場波動，研究團隊即扮演此關鍵角色，讓投資組合得以隨市場環境調整，而非僅依循單一趨勢操作，展現主動管理的真正價值，打造能持續演出的投資樂章。

市場 美國公債
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

富達：看好日股及新興股市的評價上調機會

Jisoo最愛伊布！《寶可夢》30週年登上超級盃　Lady Gaga與胖丁合唱催眠曲

股債合奏靈活配置 打造市場節奏的多重收益策略

凱基00981T第2次配息期前公告 每受益權單位擬配發0.056元

相關新聞

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

台股封關倒數，10日開高走高， 盤中衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高，市場預期金蛇年封關表現將...

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

台股千金軍團在大盤持續創高下，再度成為市場焦點，其中，測試介面大廠穎崴（6515）股價持續走高，直逼5,000元整數關卡...

台積電飆1,875元天價 市值48.62兆 助攻台股首度衝破33,000點

台積電（2330）10日盤後將公布今年1月營收，外資周一終止連七賣轉為買超，台積電ADR上漲1.9%，連續3個交易日上漲...

封關倒數 台股盤中站上3萬3 法人：能否守住高檔將影響開紅盤市場信心

加權指數周一上漲621點，收在32,404點，是史上第十高漲點。昨日美股四大指數續收紅，以費半指數上漲1.4%最高。也讓...

全球主要區域股票基金全數淨流入 美股基金居冠

近期股市多空消息雜陳，日股則是受選舉利好。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月30日至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。