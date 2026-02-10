抱股過年還是先停泊 這對夫妻2,000萬不急著進場30天多賺2萬

過年前至年後，股市進入觀望期，不少投資人選擇暫緩進場，等待市場方向更為明朗。遠東商銀 Bankee 社群銀行觀察，近來不只小資族使用數位帳戶進行日常資金管理，投資前空窗期，高資產族群更在意「資金在等待期間的效益」。

愈來愈多高資產族群與投資型用戶，視短期資金停泊的重要節點，在不鎖定資金的前提下，精算每一段等待期間的效益。

遠東商銀 Bankee 社群銀行分享，一對準備年後投入股市的夫妻，手中持有約新台幣2,000 萬元投資資金，在過年前選擇暫時不進場，年後再視市場情勢再行布局。在找尋資金停泊處的過程中，發現若先將資金停泊在Bankee活存帳戶，短短30天的等待期間，透過1.435%活存利率，即可累積約2萬多元利息收入。

若再透過Bankee 的「社群圈機制」，由先生擔任圈主，太太擔任圈友並存入該筆資金，依對應的社群圈存款級距，先生名下就另享有50萬元額度內2.6%的活存優惠利率，讓短期停泊資金在保有高度流動性的同時，也能放大整體效益。

這對夫妻表示，對投資族群而言，關鍵不在於短期是否進場，而是資金在等待期間是否仍然持續增值，且能隨時回到市場。

遠東商銀Bankee社群銀行進一步觀察，過去不少大額資金在周間交易期間放置於交割帳戶，但在周末或非交易日，會特別將資金轉入Bankee活存帳戶作為短期停泊，看準的就是高利活存帳戶和股票交割帳戶的利息差距。

若以2,000萬元資金估算，假設一年中約有180天屬於非交易或觀望期間，放置於一般股票交割帳戶、以約 0.03%利率計息，半年多僅能累積約3,000元利息。

若存放進遠東商銀Bankee社群銀行、以1.435%活存利率停泊，同期間可累積超過14萬元利息，兩者差距約13.8萬元，Bankee 活存帳戶因此成為投資族短期停泊賺利息的最佳選擇。

高收入族群喜愛透過貸款進行資金最高效的運用，遠東商銀Bankee社群銀行也觀察到，高收入族群在面對借貸需求時，關注的除了能借到多少，也非常重視實際承擔的利息成本。即使具備較高額度選擇空間，仍傾向評估具備回饋機制、能有效降低成本的借貸方案。

以Bankee推出的「挑戰型信貸」為例，透過符合專案回饋條件即可返還一半已支付利息的設計，讓借貸成本在實際計算後明顯下降。若以年利率約4%的借貸條件試算，返還利息後，實際利率約等同2%左右；以700萬元、7年期為例，整體利息支出相較於其他銀行的2.6%起跳價 ，利息累積差距可超過14萬元。

對於因財務結構條件限制、僅能適用較高利率方案的族群而言，回饋機制的影響同樣明顯。若以年利率約 8%、借款20萬元、7年期試算，在每期準時還款並符合專案回饋條件的情況下，返還一半利息後，整體利息支出約可減少3萬多元。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，從小資族到高資產族群，投資理財的方式雖不相同，但核心需求其實都是資金是否彈性、是否有效率、是否能隨時因應變化。