抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
投資人抱股過年的意願大增，到底該選什麼抱過年？法人坦言， 當然是「去有魚的地方」。記者陳正興／攝影
台股封關倒數，10日開高走高， 盤中衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高，市場預期金蛇年封關表現將相當亮眼，看好封關及開紅盤表現，投資人抱股過年的意願大增，到底該選什麼抱過年？法人坦言， 當然是「去有魚的地方」，但考量過年休市期間的不確定因素，建議抱5成股過年即可。

美股周一震盪收高，道瓊工業指數微漲，連續兩個交易日創收盤歷史新高，成功站穩5萬點大關，道瓊工業指數上漲 20.2點，漲幅 0.04%，收 50,135.87 點，續創歷史新高；標普 500 指數和那斯達克指數也穩健走揚。

標普 500 指數上漲 32.52 點，漲幅 0.5%，收 6,964.82 點，距離 1 月底創下的歷史高點 6,978.60 點僅一步之遙；那斯達克綜合指數表現最為強勁，上漲 207.46 點，漲幅 0.9%，收 23,238.67 點；費城半導體指數走高 1.4%。

台積電ADR上漲1.9%，收355.41美元歷史新高，日月光ADR大漲6.03%，台股早盤以32,439.71點開出，上漲35.09點，台積電早盤跳空開高，一舉刷新歷史紀錄，以1,845元開出，一度衝達1,875元， 再創歷史新高，影響大盤指數約498點，台股盤中一度衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高， 首度衝上33,000點關卡。

金蛇年將在11日封關，本周大盤指數持續往上衝高，10日盤中再寫新高， 市場看好封關日可望收紅，年後開紅盤上漲機率高；在不想抱股過年的賣壓提早宣洩結束後，吸引想抱股過年的買盤進場，到底該抱多少股過年呢？可以抱過年的股票有那些？

統一投顧董事長黎方國表示，國際貨幣基金在1月已上修今年全年GDP，預期今年將出現全球上修GDP行情，景氣比預期樂觀，經濟往好的方向發展，資金行情推升封關前的走勢，預期未來指數還有高點可期。

黎方國認為，在風險與獲利要平衡的考量下， 可以抱5成股過年，既可把握開紅盤行情，以免錯過，又可以因應過年長假期間的不確定因素；至於要買什麼股抱過年？他則坦言，當然是「去有魚的地方」，不要去「沒有人」的地方。

黎方國表示，買股過年首選AI相關，在AI產業鏈輪動下，PCB、CPO、記憶體、機器人、自駕車等AI族群都有機會；黎方國強調，多頭行情下不用預設高點，現在是要「享受泡沫、參與泡沫」。

