台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤的第二大功臣，帶動京元電子（2449）、欣銓（3264）、同欣電（6271）等封測族群連袂上漲。昨夜ADR大漲6.03%，折合台股約349.53元，國際資金同步追價，顯示市場高度認同。這家老牌封測大廠，究竟憑什麼在AI時代重新贏得法人的青眼？

關鍵的轉折點在於日月光日前法說會釋出的利多。受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求遠超預期，營運長吳田玉正式宣告2026年將是「先進封測爆發年」。日月光不僅將先進封測年度營收目標翻倍調升至32億美元，更宣布將投入高達70億美元的史上最高資本支出。這讓內外資法人紛紛轉向，目標價最高已上看400元。

除了財報上的硬指標，日月光更在AI領域玩出了新花樣。公司正積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，其中最吸睛的莫過於與Ainos、盟立攜手打造的「有嗅覺的機器人」。吳田玉曾表示，當AI整合五感，將帶動龐大的半導體需求，既能消化產能，更為產業轉型開闢了別開生面的想像空間。這種讓機器人「聞到」異常氣味以提升良率的黑科技，正讓日月光從傳統代工轉型為AI智覺領航員。

從資金面觀察，市場對日月光的追捧並非空穴來風。昨夜日月光ADR大漲6.03%至22.15美元，換算台股價格約為349.53元，今日現貨即迎頭趕上。

展望後市，日月光的股價高度不僅取決於70億美元產能的開出速度，更在於「五感 AI」能否引發更廣泛的商業革命。在基本面、資金面與創新題材的三管齊下下，日月光創高之路能走多遠，仍待觀察。