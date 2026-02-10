封關倒數 台股盤中站上3萬3 法人：能否守住高檔將影響開紅盤市場信心

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
加權指數周一上漲621點，收在32,404點，是史上第十高漲點。昨日美股四大指數續收紅，以費半指數上漲1.4%最高。也讓台股今（10）日在台積電最高大漲60元至1,875元帶動下，盤中最高上漲642點至33,047點。

永豐期貨指出，上周五美股在經歷連續回檔後出現明確止穩訊號，風險性資產的恐慌賣壓快速降溫，台指期夜盤提前反映這種情緒轉折而大幅拉升，其實已經替周一早盤的開高埋下伏筆，因此開盤直接強勢表態並不意外，真正的重點在於資金是否願意在封關前持續追價而非只做短線回補。

永豐期貨分析，封關前是否有機會挑戰甚至收在33,000點附近的歷史高點，取決於美股修正後的續航力，目前美股從技術面來看屬於明顯超跌反彈階段，多項大型指數本益比已回落到相對合理甚至偏低區間，市場對利率與政策風險的預期已提前反映，這使得只要沒有新的利空。

美股具備持續反彈甚至回補前波跌幅的空間，在這樣的背景下，與美股高度連動的台股自然有條件跟隨再創高，尤其權值股只要穩住、電子與AI相關族群不再出現系統性賣壓，指數就不容易大幅回落，反而可能在量能略縮的情況下緩步墊高。

不過也必須留意封關前的結構性風險在於追高意願是否不足，一旦美股轉為高檔震盪，台股短線將以高位整理取代單邊噴出，因此對多方而言，收在33,000點之上並非不可能，但更關鍵的是能否守住高檔，這將直接影響新年後開紅盤的市場信心。

