三銀行元月自結獲利開紅盤 台企銀、台中銀每股稅後純益0.14元

台企銀（2834）、台中商銀（2812）、高雄銀（2836）三家銀行9日公布今年1月自結稅後純益表現，若與去年同期相比，三家皆呈年成長，其中，高雄銀年成長逾50%、台中銀年成長超過1成、台企銀年成長逾9%。從每股稅後純益（EPS）來看，台企銀、台中銀EPS皆為0.14元；高雄銀EPS 0.07元。

台企銀今（10）日股價開高走高，截至目前，盤中最高來到15.80元，漲幅達2.27%；高雄銀也同樣微幅上漲，盤中最高來到12.25元，漲幅約0.82%；至於台中銀，今日則是先開紅後，盤中一度翻黑，目前約在平盤20.5元上下震盪。

台企銀9日公告2026年1月自結合併盈餘概況，今年元月合併稅前盈餘16.31億元，合併稅後純益13.16億元，比起去年同期的11.99億元，年成長約9.76%；與去年12月相比，月增率達108.56%，每股稅後純益（EPS）0.14元。合併每股淨值15.28元。

台中商銀也同步公告今年1月份財務及業務資料，今年元月自結稅後純益約8.54億元，年增率為16.29%、月增率為12.95%，每股稅後純益（EPS）0.14元。

另外，高雄銀行也在9日公告1月份自結盈餘，今年元月自結稅後純益約1.35億元，與去年同期相比，年增率為50.39%；與去年12月相比，月增率約為25.27%。每股稅後純益（EPS）0.07元。