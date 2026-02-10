美關切能源領域 準千金高力股價衝破900元

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

德州前參議員、友台連線（Taiwan Caucus）成員傑西．傑頓（Jacey Jetton）昨日來台與與多家上市櫃企業就赴美投資、供應鏈安全、強化台美產業韌性等議題，交換意見，其中高力、鐙鋒氫科技與氫能源相關，顯示美方對能源議題的重視。高力10日股價再創歷史新高，盤中一度觸及944元，劍指千元大關。

傑西．傑頓目前是德州州長辦公室經濟顧問，負責推動台美經貿交流，高力策略長黃宏興強調將與美系AI客戶共同布局未來戰略能源領域。鐙鋒氫董事張佑華專注氫能源重要性，認為電力供應是AI發展最重要的瓶頸，得電力才得AI算力。

高力今年以來以大漲6成，推動股價上漲的因素，在於AI資料中心用電量大，美國年度電力需求增長率因此接近3%，超過了GDP的增長速度，但因美國電網併網速度慢，現場發電的燃料電池變成現在的應急選項。

法人表示，燃料電池具有較高的轉換效率、較短的供電準備時間、多元化燃料來源、及具有競爭力的發電成本，逐漸成為市場主流選項。

高力主要與Bloom Energy合作，高力指出，Bloom Energy自去年底以來顯著成長，明年將把產能從1GW提升至2GW，顯示客戶對業務發展的高度期待和信心。燃料電池產品組合與去年相比無太大變化，以Hot Box為主。

法人預期，隨著主要客戶Bloom Energy進入爆發成長階段，將帶動高力的Hot Box等產品在未來兩年實現跳躍式成長。

高力今跳空開高，一度上漲至944元，盤中上漲逾5%，再刷歷史新高，股價即將超車華城。

AI 電池
