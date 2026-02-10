憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

台股千金軍團在大盤持續創高下，再度成為市場焦點，其中，測試介面大廠穎崴（6515）股價持續走高，直逼5,000元整數關卡，穩坐股后之位，市場關注的不再只是「還會不會漲」，而是資金為何願意持續推高其評價。注意，10日探針卡三雄中僅穎崴上漲，精測（6510）、旺矽（6223）雙雙回軟，凸顯市場對其高階測試領域的獨特認可。

從產業面觀察，穎崴並非搭上短線題材，而是站在AI、高效能運算（HPC）與先進製程全面升級的交會點。隨著AI晶片朝向高頻、高電流、高Pin數設計演進，測試介面不再只是成本，而是左右良率、效能與交付時程的關鍵環節。董事長王嘉煌9日表示，由於產能供不應求，公司已緊急承租仁武廠，上半年產能將增加三至四成，並推進仁武自建新廠，目標年底開出新產能，使整體產能再放大2~3倍，以因應先進封裝與AI帶動的高階測試需求。此舉進一步凸顯公司在關鍵節點的市場地位，也印證其技術門檻與稀缺性。

法人指出，穎崴的核心競爭力在於高階探針卡與測試解決方案的不可替代性。面對先進製程與先進封裝需求快速放大，晶片端對測試精度與穩定性的要求大幅提升，使供應鏈呈現「強者恆強」格局，穎崴在關鍵節點具備話語權，成為客戶長期合作夥伴。

從資金面看，此波走勢也反映市場風格轉向。相較純設計題材，高毛利、技術密集且營運能見度高的AI基礎設施供應鏈，逐步成為法人配置重心，高價並未削弱資金參與意願，反而突顯其稀缺性。

整體而言，穎崴股價持續向5,000元大關挺進，並非情緒推升，而是在AI世代下，市場對其產業地位與長線成長性的重新定價。後續觀察重點，包括高階產品比重、先進製程導入進度，以及法人資金動向，將決定其能否在高檔持續站穩。